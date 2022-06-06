Инвесторам стоит обратить внимание на акции Cardinal Health, Broadcom и ConocoPhillips - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на самые доходные акции с дивидендной отсечкой в июне - Cardinal Health, Broadcom и ConocoPhillips, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

Аналитик напоминает, что иностранные акции в России прошли процедуру "обособления". Часть ранее купленных бумаг теперь не торгуется. Это, по мнению Емельянова, безусловный негатив, но отчасти его компенсирует то, что теперь биржа сможет разморозить дивиденды. Эксперт обратил внимание на самые доходные фишки с отсечками в июне.

"Самая доходная фишка с отсечкой в июне - Cardinal Health, она же и самая надежная в плане выплат. Более 30 лет стабильного роста дивиденда. Сейчас платит 3,7% годовых. Наиболее интересная акция в плане фундаментальных показателей, а значит и будущей динамики акций и дивидендов, это Broadcom. Одна из самых сильных компаний в сегменте полупроводников. Также стоит отметить ConocoPhillips. Несмотря на умеренную доходность (в среднем по году 2,2%), компания уже дважды проводила внеочередных выплаты. Ее акции уверенно держатся на росте нефти, расширяя базу для будущих дивидендов", - отмечает Емельянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.