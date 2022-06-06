ЦБР, вероятно, возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании 10 июня - Альфа-банк

Банк России, вероятно, возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании 10 июня, полагают аналитики Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"Меры контроля за капиталом позволяют ЦБ продолжить цикл понижения ставки, и снижение ВВП на 3,0% г/г в апреле показывает, что реальный сектор требует некоторой поддержки, мы не рассматриваем сценарий понижения ставки на заседании в эту пятницу в качестве базового. Одним фактором при принятии решения по ставке станет публикация месячной инфляции за май (выходит в среду, 8 июня), и мы не исключаем, что некоторый умеренный рост цен мог возобновиться в конце мая, что говорит в пользу паузы в цикле понижения ставки. Другой причиной, по которой мы не рассматриваем сценарий понижения ставки в качестве базового, является то, что устойчивый тренд понижения ставки может усилить снижение кредитного плеча в банковском кредитовании, а этот тренд, на наш взгляд, ЦБ хотел бы избежать. В целом, мы считаем, что сценарий паузы в цикле понижения ставки очень вероятен на заседании ЦБ в эту пятницу", - пишут эксперты банка.

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