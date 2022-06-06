Цена нефти по-прежнему демонстрирует готовность расти в направлении $130/барр. - ПСБ

Цена нефти по-прежнему демонстрирует готовность расти в направлении $130 за баррель Brent, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рынок нефти в пятницу рынок нефти продолжил повышаться: фьючерс на нефть Brent прибавил 1,7% и вновь вплотную подошел к уровню $120/барр., району пиков конца марта. Подталкивали нефтяные котировки вверх неуверенность в достаточности поставок после согласования ЕС пакета антироссийских санкций, а также ожидания усиления в начале лета спроса в Азии и развитых странах. В пятницу Baker Hughes сообщил, что число активных нефтяных буровых в США не выросло, указывая на ограниченность текущего потенциала наращивания добычи и настраивая инвесторов на дальнейшее сокращение запасов топлива в стране, где и так обеспеченность запасами невысока", - отмечает эксперт банка.

Решение ОПЕК+ увеличивать добычу в июле-августе по 648 тыс. барр./сутки, принципиально ситуацию с дефицтом наиболее популярных марок нефти не меняет, полагает Локтюхов. "В целом отраслевые факторы дают нам основания, в отсутствие разительного ухудшения настроений на глобальных валютных и фондовых рынках, ожидать развития фазы роста. В понедельник утром Brent умеренно повышается, торгуется чуть выше $120/барр. Технически закрепление выше $120/барр. открывает пространство для движения барреля Brent к пикам этого года, району $130-135/барр.", - прогнозирует эксперт ПСБ.

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