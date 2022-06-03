Рынок акций РФ на неделе упал по индексу Мосбиржи на фоне новых санкций Запада к РФ

Рынок акций РФ на неделе снизился по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля, снятия запрета ЦБ РФ на открытие новых "коротких" позиций, а также новых антироссийских санкций Запада из-за военной операции РФ на Украине. Индекс Мосбиржи откатился в район 2300 пунктов, а индекс РТС поднялся к 1200 пунктам.

По итогам торгов с 30 мая по 3 июня индекс Мосбиржи упал на 4,1% и составил 2308,03 пункта, индекс РТС вырос на 5,8% и достиг 1199,55 пункта на фоне снижения доллара до 60,63 руб./$1 (-6,07 рубля), при этом цена августовской нефти Brent выросла/снизилась до $119,73 за баррель (+3,8%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса РТС выше рубежа 1200 пунктов за счет укрепления рубля (доллар упал на 4,4 рубля) и позитивных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, индекс МосБиржи при этом просел к 2400 пунктам.

Упали бумаги "Роснефти" (-4,1%) по факту фиксации прибыли игроками после объявленных рекомендаций по финальным дивидендам за 2021 год (23,63 рубля на акцию, отсечка реестра 11 июля) и подешевели бумаги "ФСК ЕЭС" (-10,8%) из-за отказа от дивидендов.

Рекомендовали выплату дивидендов советы директоров "Ростелекома" (+0,8% и +1,4% "префы"), ПАО "Россети Московский регион" (+3,5%). В то же время рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2021 год советы директоров ПАО "Детский мир" (-3,3%), ПАО "Совкомфлот" (-2,9%).

Августовская нефть Brent поднялась до $117,7 за баррель на ожиданиях смягчения карантинных ограничений в Китае. Власти Шанхая объявили, что все производственные предприятия в городе смогут возобновить работу с июня, в Пекине заявили, что распространение коронавируса в столице КНР взято под контроль. В Германии потребительские цены в мае подскочили на рекордные с начала расчетов 8,7% в годовом выражении, при прогнозах роста на 8%.

Во вторник рынок акций РФ снизился под давлением продаж после известий о новых санкциях ЕС к России - главы стран согласовали отключение Сбербанка от SWIFT и эмбарго на две трети нефти из РФ. Индексы МосБиржи и РТС просели к рубежам 2350 и 1200 пунктов соответственно, при этом лидировали в откате бумаги металлургов и нефтяников, несмотря на подорожавшую нефть.

В шестой пакет санкций ЕС войдут ограничения в отношении десятков российских бизнесменов, а также трех телеканалов и отключения от SWIFT ряда российских банков, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

Нефть Brent поднималась к $118 за баррель на фоне известий, что лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Совет директоров ПАО "Россети" (-3% и -6% "префы") рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год на фоне отсутствия чистой прибыли; в то же время рекомендовали выплаты советы директоров "ТГК-1" (+5,3%), "ОГК-2" (+1,9%). Чистый убыток ПАО "ФСК ЕЭС" (-4,9%) по МСФО по итогам прошлого года составил 125,7 млрд руб. против прибыли в 59,4 млрд руб. в 2020 году.

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на рекордные 8,1% в годовом выражении после роста на 7,4% в апреле, эжксперты ожидали рост на 7,7-7,8%.

В среду, на первых летних торгах, рынок акций РФ смог подрасти по индексам на фоне улучшения нефтяной конъюнктуры, хотя внешние площадки подавали смешанные сигналы, а ЦБ РФ с 1 июня снял запрет на короткие продажи бумаг. Индекс МосБиржи поднялся к 2375 пунктам, РТС превысил 1222 пункта; лидерами роста выступили акции Сбербанка (+3,1%), обвалились "префы" "Мечела" (-23,6%) на рекордных с ноября оборотах после рекомендаций совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год. Подросли "префы" "Транснефти" (+5%) в ожидании дивидендных новостей.

Руководство Сбербанка заявило, что отключение банка от системы SWIFT в 6-м пакете санкций ЕС никак не отразится на деятельности кредитной организации.

Розничные продажи в Германии в апреле рухнули на максимальные за год 5,4% относительно предыдущего месяца, при прогнозах снижения всего на 0,2% после мартовского снижения на 0,1%. Нефть Brent превышала $118,5 за баррель на фоне сообщений относительно новых санкций в отношении России и перспективы приостановки ее участия в сделке ОПЕК+. Великобритания и Евросоюз согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.

В четверг рынок акций РФ возобновил снижение на фоне новых санкционных действий Запада против России, индекс РТС упал ниже 1200 пунктов, индекс МосБиржи откатился к 2340 пунктам во главе с обновившими минимум с марта 2020 года бумагами "Северстали" (-15,3%), подпавшей под ограничения США. В то же время отскочила вверх нефть на новостях ОПЕК+ по квотам и сохранении участия России в сделке нефтяного альянса.

Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США. Согласно сообщению OFAC, в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании - "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм". Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.

Постпреды стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против РФ, в него вошли частичное эмбарго на нефть из России, санкции в отношении Сбербанка.

По данным Минэкономразвития, снижение ВВП РФ в апреле 2022 года составило 3,0% в годовом сравнении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе. Рост ВВП РФ по итогам января-апреля министерство оценило на уровне 1,7% в годовом сравнении.

Нефть Brent превысила $118 за баррель после локального падения днем ниже $112,5 за баррель. Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле и августе на 648 тыс. б/с, сообщил альянс. Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить нефтедобычу в июле на 170 тыс. б/с к июню - до 10,883 млн б/с. Ранее планировалось, что общая для ОПЕК+ квота будет увеличена на 432 тыс. б/с. Следующая встреча ОПЕК+ планируется 30 июня.

Решение о большем увеличении квот на добычу нефти ОПЕК+ в июле и августе было принято для того, чтобы обеспечить растущий спрос на сырье, заявил в интервью телеканалу "Россия24" вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, сделка ОПЕК+ по регулированию добычи нефти подтвердила необходимость продолжения взаимодействия, она действует до конца текущего года.

Акции "Мосэнерго" (+5,6%) поддержали новости, что совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2021 год (0,22308 руб. на акцию, отсечка реестра 11 июля).

В пятницу рынок акций РФ продолжил снижение на фоне локально просевшей нефти и ухудшения настроений на биржах США, индекс МосБиржи опустился в район 2300 пунктов во главе с бумагами "Северстали" (-12,9%) и Яндекса" (-6%), обновившими минимумы с 2017 года на новостях о санкциях США и ЕС. Вслед за "Северсталью" упали другие металлурги во главе с ММК (-5,4%), НЛМК (-4,6%).

Нефть Brent падала ниже $117 за баррель, но вечером возобновила рост и приблизилась к $120 за баррель. Поддержку котировкам оказывала статистика Минэнерго США о запасах сырья (резервы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 2,1 млн баррелей).

В период с 30 мая по 3 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "Северстали" (-31%), "ФСК ЕЭС" (-21%), "префы" "Мечела" (-21%); лучше рынка оказались бумаги "Мосэнерго" (+12%), "РусГидро" (+7%), ПАО "Ренессанс Страхование" (+6%).

Динамику рынка акций РФ в первой декаде июня будут определять геополитические новости вокруг конфликта РФ-Украина, санкционные действия Запада и дивидендные новости. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2250-2400 пунктов, для индекса РТС - 1100-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".