Снижение рынка акций РФ в пятницу сдержала выросшая нефть, лидировали в откате Северсталь и Яндекс из-за санкций Запада

Москва. 3 июня. Снижение рынка акций РФ в пятницу на фоне ухудшения настроений на биржах США и антироссийских санкционных новостей сдержала выросшая нефть; индекс Мосбиржи сохранил рубеж 2300 пунктов, но локомотивом отката стали обновившие минимумы с 2017 года акции "Северстали" (-12,8%) и "Яндекса" (-6%) из-за западных санкций.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2308,03 пункта (-1,4%), индекс РТС за счет укрепления рубля подрос до 1199,55 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 12,8%.

Доллар просел до 60,63 рубля (-1,02 рубля), утром курс поднимался выше 62,6 руб./$1.

За неделю индекс Мосбиржи упал на 4,1%, индекс РТС вырос на 5,8%, доллар подешевел на 6,07 рубля.

Акции "Северстали" упали в пятницу до 711 рублей (-12,8%, на пике падение достигало 16%), при этом бумаги лидировали по оборотам торгов на "Мосбирже": на сделки с ними пришлось более 8,626 млрд рублей (максимум с сентября 2019 года).

Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США. Согласно сообщению OFAC, в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании - "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold (MOEX: NORD), "Алгоритм". Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.

Акции "Яндекса" упали до 1497 рублей (-6%), минимум сделок - 1366,4 рубля (-14,2%) - минимум с апреля 2017 года.

В пятницу стало известно, что сооснователь и CEO "Яндекса" Аркадий Волож включен в санкционный список Евросоюза. Как говорится в официальном журнале Евросоюза, Волож - один из ведущих бизнесменов, направление которого обеспечивает "существенный источник дохода правительству РФ".

Интернет-компания сообщила в пятницу, что Волож покинул пост CEO группы "Яндекс" после того, как Евросоюз ввел в отношении него санкции. Он также вышел из совета директоров компании и покинул руководящие должности в дочерних международных компаниях "Яндекса".

Компания указывает, что Волож и его семейный траст не являются контрольными акционерами "Яндекса", следовательно, санкции не могут применяться по отношению к самой компании. Также компания подчеркивает, что попадание сооснователя "Яндекса" в санкционный список ЕС не влияет ее на операционную деятельность и финансовое состояние.

До этого санкции ЕС были введены в отношении Тиграна Худавердяна - тогда он занимал пост управляющего директора компании. После этого Худавердян покинул свой пост и вышел из совета директоров "Яндекса".

Подешевели в пятницу также акции Polymetal (MOEX: POLY) (-9,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-6,3%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-5,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-5,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-4,1%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -0,4% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+7,1%), "Московской биржи" (+2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

После закрытия торгов "Норникель" сообщил, что акционеры ГМК на годовом собрании в пятницу одобрили выплату 1 тыс. 166,22 руб. (или около $15,55 по курсу ЦБ на день объявления рекомендации 22 апреля) на одну обыкновенную акцию за 2021 год.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, основным негативом для рынка акций РФ стала публикация Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций - они вступили в силу в пятницу. В рамках ограничений внедряется поэтапный отказ от импорта сырой нефти из РФ и отключение от системы SWIFT трех российских банков. Применяется и обновление "черного списка" в отношении физических и юридических лиц.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу попал под давление санкционных новостей и внешнего фона.

Акции "РусГидро" в пятницу выросли без видимых фундаментальных причин, бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB) возобновили повышение в ожидании июльской выплаты дивидендов, доходность по которым может составить около 12,5% и 15,8% соответственно.

"Северсталь" продолжила снижение после объявления о санкциях США накануне. В пятницу же стало известно, что в санкционный список ЕС попал Волож, сооснователь "Яндекса" и крупнейший акционер компании. Вслед за этим Волож объявил о решении покинуть совет директоров "Яндекса" и позицию CEO.

Отчет по рынку труда США сигнализировал замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в мае (с 436 тыс. до 390 тыс.), что в целом позволяет ФРС продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. В то же время индикаторы деловой активности в секторе услуг за май показали замедление темпов ее роста и оказались чуть ниже прогнозов. На следующей неделе особого внимания заслуживают данные по потребительской инфляции США за май, которые могут указать на охлаждение ценового давления.

На следующей неделе ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором не ожидается изменения процентных ставок, но, очевидно, регулятор даст сигнал в пользу ужесточения политики на июльском заседании.

Нефть в пятницу продолжила рост. Альянс ОПЕК+ на неделе решил ускорить темпы повышения нефтедобычи с июля примерно на 220 тыс. б/с, при этом в соглашении все еще участвует Россия, в связи с чем рынок сомневается в способности подобного решения восполнить потенциальный дефицит. Нефтяные котировки, таким образом, остаются нацеленными на предыдущие максимумы и район $120 за баррель Brent. На следующей неделе внимание рынка сосредоточится в том числе на прогрессе в снятии локдаунов в Китае.

Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю в краткосрочных диапазонах и не преодолели важных поддержек или сопротивлений, но в целом ощущают ограниченность сил покупателей. В целом рынок после возвращения "коротких" продаж не обвалился, что уже можно считать за воодушевляющий сигнал, говорящий о вере инвесторов как минимум в некоторых эмитентов, среди которых особенно выделяются дивидендные истории, считает Кожухова.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также констатирует, что волна распродаж акций в пятницу была спровоцирована публикацией шестого пакета антироссийских санкций. Негативом выступило включение в санкционный список главы "Яндекса" Воложа, в результате чего он решил покинуть свои посты в компании. На этом фоне котировки акций "Яндекса" обновили 5-летний минимум, хотя потом отыграли часть потерь.

В целом усиление санкционного давления на корпоративный сектор России оказывает негативное влияние на рынок акций из-за угрозы введения новых санкций против других компаний. В результате в пятницу продолжили падать не только бумаги "Северстали", но и большинство других представителей металлургического сектора, а также широкий спектр остальных акций различных отраслей.

Тем не менее, к концу сессии индексы резко отскочили от достигнутых минимумов, потери фондовых индикаторов оказались умеренными. Скорее всего, пессимизм был преувеличен фактором пятницы, когда многие воздерживаются от покупки акций или продают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Поэтому, если подобные опасения не оправдаются, в понедельник индекс МосБиржи может попробовать развить отскок с ближайшей целью в районе бывшей поддержки 2327 пунктов, которая теперь выступает серьезным техническим сопротивлением, полагает Бабин.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отмечает, что основные потери рынка акций РФ оказались в секторе металлов и добычи из-за падения бумаг металлургов во главе с "Северсталью", включенной в новый пакет санкций США. На рынке немедленно сформировались ожидания, что и другие компании сектора могут подпасть под будущие ограничения. При этом отрасль сталкивается с потерей европейского рынка, что предполагает сокращение производства. С другой стороны, при дальнейшем падении цен акций данные активы ("Северсталь", НЛМК и ММК) могут стать интересной долгосрочной идеей, но на текущий момент лучше воздержаться от каких-либо покупок, считает аналитик.

Акции "Яндекса" утром пытались расти на фоне известий о новых инициативах правительства по развитию отрасли информационных технологий (создаются более комфортные налоговые условия для развития радиоэлектронной отрасли). Поскольку "Яндекс" это не только интернет-проекты, но и производство электронных устройств, то законопроект непосредственно касается его деятельности и открывает новые возможности. Тем не менее, новость о включении CEO "Яндекса" Воложа в санкционный список ЕС обвалила котировки бумаги компании.

Тем временем, в США формируются условия для крайне уязвимого нефтяного рынка. С начала года стратегические нефтяные резервы страны сократились уже на 11,3%, а текущий показатель запасов на 15% ниже среднего значения за последние пять лет. То есть любой форс-мажор на рынке может спровоцировать очередной взрывной рост цен. В Белом доме рассматривают различные варианты сдерживания инфляции. Например, изучается возможность налогообложения сверхприбыли нефтяников для последующих компенсаций потребителям. Ранее на неделе Великобритания анонсировала 25%-ный налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний вместе с пакетом помощи домохозяйствам на 15 млрд фунтов стерлингов. Впрочем, подобные политико-экономические упражнения чаще всего приводят к тому, что инвестиции в развитие отрасли не растут, а сокращаются.

В США статистика по рынку труда оказалась лучше ожиданий. Однако это может стать негативом для американского рынка акций, так как подтверждает решимость ФРС в подъеме ставок, полагает Кочетков.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, биржи Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), но растеряли утренний рост Европа (индексы CAC 40 и DAX снизились на 0,2%, биржи Великобритании в пятницу закрыты по случаю празднования платинового юбилея королевы), "минусуют" Штаты (индексы снижаются на 1-2,7% во главе с Nasdaq).

Согласно вышедшим в пятницу данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 390 тыс., а апрельский прирост на 428 тыс. был пересмотрен до 436 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста количества рабочих мест в мае на 318 тыс. Респонденты Trading Economics прогнозировали 325 тыс.

Безработица в США в мае осталась на апрельском уровне 3,6%, при этом аналитики предполагали снижение до 3,5%.

Сильные данные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу, показали, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) пока не привело к ослаблению экономики, в связи с чем, Федрезерв может продолжать подъем ставок.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае упал до минимума за 15 месяцев - 55,9 пункта. Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал менее значительное снижение - до 56,4 пункта.

На нефтяном рынке цены вечером вернулись к росту после утренней коррекции. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $119,73 за баррель (+1,8% и +1,1% в четверг), июльская цена WTI - $119,04 за баррель (+1,9% и +1,4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей.

Сдерживающим фактором для цен на нефть является решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-23,2%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-11,6%), акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-10,5% и -12,5% "префы"), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-8,2%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (-8,1%), MDMG (MOEX: MDMG) (-7,9%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-7%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-6,5%), VK (MOEX: VKCO) (-6,4%).

В санкционный список Евросоюза попали крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-1,3%) и основной актив автомобилестроительного ПАО "Соллерс (MOEX: SVAV) Авто" (-0,9%) - "Ульяновский автозавод" (УАЗ).

Кроме того, в санкционный список Евросоюза попали предприятия шинного бизнеса "Татнефти": ООО "УК "Татнефть-Нефтехим", ООО "Нижнекамский завод грузовых шин", ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (акции просели на 0,2%) и ООО "Торговый дом "Кама".

Подорожали бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+7,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+4,5%), "ТГК-1" (+4,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,9%), "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+3,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+3,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,6%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2%).

Акционеры банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,7%; +0,8% "префы", до 13,5 рубля) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции, выплатить их на привилегированные акции в размере 0,11 рубля на одну акцию, говорится в сообщении кредитной организации. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 14 июня 2022 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,64 млрд рублей (из них 5,53 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 4,07 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).