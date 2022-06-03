Рубль вырос по итогам торгов пятницы на фоне перешедшей к повышению нефти

Москва. 3 июня. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам пятничных торгов, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне перешедшей к повышению нефти.

Курс доллара США составил 60,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 70 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 64,75 руб./EUR1, подешевев на 80,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 74,8 копейки - до 62,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги пятницы ростом к доллару и евро, поддержку ему оказали высокие цены на нефть. По сообщению Минфина, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам мая 2022 года составило положительную величину - 263,7 млрд руб.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне в размере 392,9 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в мае совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов в июне составляет 656,6 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напомнил Минфин.

"Официальный журнал ЕС" опубликовал детали шестого санкционного пакета в отношении РФ. Санкциями, в частности, предусмотрен запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

Кроме того, санкции предполагают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков: Сбербанка (MOEX: SBER), Московского кредитного банка и Россельхозбанка. Помимо них, из системы исключат Белорусский банк развития и реконструкции.

ЕС запретил оказывать прямо или косвенно техническую помощь, посреднические услуги, а также финансирование или финансовую помощь, связанные с транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно (ship-to-ship), в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, произведенных в России или вывезенных из РФ.

Евросоюз ввел санкции в отношении 65 физических и 18 юридических лиц из России, связанных с оборонных сектором, политической деятельностью, а также работой в СМИ.

Так, санкции ввели против начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, родственников Дмитрия Пескова, против олимпийской чемпионки и председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алины Кабаевой, руководителя Роскомнадзора Андрея Липова, некоторых журналистов из российских СМИ, а также против руководителей Херсонской военно-гражданской администрации

Кроме того, в санкционный список ЕС попали российские автопроизводители "УАЗ" и "КАМАЗ", а также "Национальный расчетный депозитарий" (входит в группу "Московской биржи").

В документе ЕС отмечается, что НРД, как центральный депозитарий, играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком. Также в документе ЕС говорится, что "Московская биржа" (MOEX: MOEX), владеющая НРД, в значительной степени находится под контролем российских властей.

В последние годы роль инфраструктуры НРД для сделок по размещению суверенных еврооблигаций России существенно выросла.

"Рубль сегодня необычно спокоен в отсутствие значимых изменений на рынке, при этом навес продавцов валюты и отсутствие значимых покупателей на рынке будет продолжать давить на котировки доллара. Попадание НРД под европейские санкции, вероятно, приведет к распродаже в паре "доллар-рубль"", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"После того, как ЦБ несколько смягчил рамки валютного контроля, ралли в рубле остановилось. Однако сила российской валюты по-прежнему обусловлена наличием профицита торгового баланса (а этот фактор в ближайшее время отменен не будет), поэтому ожидать слишком резкого ослабления рубля все же не стоит. Предложение валюты экспортерами по-прежнему значительно выше спроса на нее со стороны импортеров", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Пара "доллар-рубль" с конца мая закрепилась в районе 61-62,5 руб./$1, а диапазон торгов за последнее время сузился до минимального уровня. Отметим, что ситуация на внешних рынках также относительно стабильна в последние дни: цены на нефть не сумели закрепиться выше $120 за баррель марки Brent, однако встречают поддержку на уровне $115. (. . .) С окончанием майских налоговых платежей и очередным этапом смягчения процентной политики продвижение рубля вверх заметно усложнилось, однако интерес к покупке валюты по-прежнему остается слабым, что в совокупности помогло сформировать определенный баланс на локальном рынке", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть развернулись вверх вечером в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК в пятницу составляет $119,32 за баррель, что на 1,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $118,49 за баррель, что на 1,39% выше итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК+ решила увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. баррелей в сутки.

Организация также продлила период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовала, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.

Решение ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы добычу нефти может способствовать реализации плана REPowerEU, нацеленного на то, чтобы избавить Европу от зависимости от ископаемого топлива из РФ, заявила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

"И первое важное условие - это диверсификация от России к другим поставщикам. В этом отношении я приветствую заявление ОПЕК об увеличении поставок нефти, потому что так нам легче приступить к сворачиванию и избавлению от российской нефти и обращаться в другие регионы мира за необходимой нефтью", - сказала глава Еврокомиссии во время визита в Польшу в четверг. Ее выступление опубликовано в Брюсселе.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 39,09 копейки, до 61,9659 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0138 рубля, до 65,9191 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 34,88 копейки по отношению к четвергу и составил 61,8908 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 21,77 копейки и составил 61,7895 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 640,012 млн, из которых $1 млрд 77,867 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 562,145 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 94,92 копейки, до 65,9101 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 80,46 рубля, до 64,9652 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 361,994 млн, из которых EUR334,958 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 27,036 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном немного понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 10,88%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 б.п. - до 11,0% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 11,13% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 11,12% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 11,08% годовых.