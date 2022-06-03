Цены евробондов РФ выросли за неделю на фоне подготовки новой схемы выплат по госдолгу нерезидентам

Москва. 3 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно выросли за неделю на фоне обсуждения новой схемы выплат по суверенному госдолгу РФ иностранным инвесторам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как и большинство евробондов развитых стран, умеренно снизились в цене на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе Федрезеровм, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Формированию позитивных настроений в секторе отечественных евробондов способствовали сообщения о подготовке Минфином РФ новой схемы обслуживания суверенного долга и проведения платежей в пользу нерезидентов после того, как американский Минфин отказался после 25 мая продлевать лицензию, разрешавшую транзакции по обслуживанию российского внешнего госдолга.

Система оплаты за российский газ в рублях оказалась удобной для сторон, такой принцип можно было бы использовать и в расчетах с иностранными держателями еврооблигаций РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В целом практика, например, системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. И почему бы не использовать ее, только в обратной последовательности. Но по деталям, пожалуйста, в Минфин", - сказал Песков журналистам. Так он прокомментировал заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях.

Ранее Силуанов заявил, что РФ после того, как американский Минфин отказался продлевать лицензию, разрешавшую транзакции по обслуживанию российского внешнего госдолга, планировал рассчитываться по внешнему долгу в рублях, однако сейчас обсуждается вариант, при котором у инвесторов будет возможность конвертировать эти рубли в другие валюты. В качестве иллюстрации он привел схему, по которой иностранные потребители оплачивают поставки российского газа в валюте контракта через специально открытые счета, затем валюта продается на "Мосбирже" и на счета "Газпрома" (MOEX: GAZP) поступают рубли. Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, до сих пор Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически.

В свою очередь на мировых долговых рынках ситуация была далека от идеальной. Так, доходность 10-летних немецких гособлигаций выросла в понедельник до 1,05% годовых, приблизившись к восьмилетнему максимуму после данных о резком ускорении инфляции в Германии. По предварительным данным, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае подскочили на 8,7% в годовом выражении после роста на 7,8% в апреле. Показатель стал рекордным с момента начала его расчетов и существенно превысил прогноз аналитиков, предусматривавший подъем на 8%.

Доходность 10-летних госбондов Германии долгое время была отрицательной на фоне вялой инфляции и сверхнизких ставок в еврозоне. Показатель начал расти из-за ускорения инфляции, превысил нулевой уровень в январе, а 9 мая обновил максимум за 8 лет, достигнув 1,2% годовых. Участники рынка в целом ожидают, что Европейский центральный банк повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июле и сентябре. Ближайшее заседание регулятора состоится 9 июня.

Котировки российских еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов; при этом реакция рынка на сообщения о согласовании ЕС нового, шестого по счету, пакета антироссийских санкций была нейтральной. Новый пакет санкций предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на поставляемую по морю российскую нефть, а также отключение Сбербанка (MOEX: SBER) от системы SWIFT. Запрет ЕС на импорт сырой нефти РФ начнет действовать в течение шести месяцев после официального вступления санкций в силу, отказ от российской нефти будет проходить поэтапно. При этом срок отказа от нефтепродуктов РФ после принятия санкций составит восемь месяцев.

Аналитики считают, что эмбарго ЕС чревато ценовым шоком на рынках нефти и газа, при этом его влияние на Россию будет минимальным. По мнению экспертов ИБ "Синара", "хотя меры, о которых заявил Евросоюз, выглядят угрожающими, мы не видим сокрушительного воздействия на российский нефтяной сектор - ни немедленного, ни спустя полгода". По оценке экспертов, у нефтепроизводителей есть время на решение логистических проблем и изменение клиентской базы.

После локальной передышки отечественные евробонды продолжили расти в цене в середине недели, отыгрывая сообщения о подготовке Минфином РФ новой схемы обслуживания суверенного долга. Вместе с тем на мировых долговых рынках доминировали негативные настроения. Доходность 10-летних US Treasuries 1 июня выросла на 8 базисных пунктов - до 2,93% годовых. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выразил мнение, что Федрезерву следует поднимать ставку на 50 базисных пунктов на каждом заседании до тех пор, пока инфляция в Штатах не начнет снижаться. Также Уоллер отметил, что в конце текущего года ставка может превысить нейтральный уровень, который, по его мнению, составляет 2,25-2,5% годовых.

Комитет, регулирующий кредитно-дефолтные свопы (CDS), признал "событие неуплаты" по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2022 году из-за невыплаченных процентов на $1,9 млн. Согласно сообщению комитета, датой "события неуплаты" признано 19 мая.

Россия должна была 4 апреля погасить выпуск долларовых еврооблигаций, часть этого выпуска была выкуплена Минфином РФ за рубли у российских владельцев этих бумаг. Расчеты с остальными инвесторами РФ планировала провести в рублях, так как США запретили использовать для выплат по внешнему долгу замороженные валютные резервы России. Однако к истечению 30-дневного льготного периода Минфин РФ все же перечислил выплаты в долларах США. Условия этого выпуска евробондов предполагают, что проценты на основную сумму долга продолжают начисляться до тех пор, пока она не погашена. Таким образом, РФ должна выплатить инвесторам дополнительные $1,9 млн - невыплата этой суммы и стала основанием для обращения к комитету по CDS участников рынка, следует из информации на его сайте.

Вместе с тем Минфин России заявил, что готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать претензии инвесторов относительно выплаты дополнительных процентов по выпуску еврооблигаций "Россия-2022". Как пояснило в своем сообщении ведомство, средства были доведены до инвесторов после даты, установленной эмиссионной документацией для соответствующей выплаты, по причине недобросовестного исполнения иностранными контрагентами Минфина РФ своих функций. При этом задержку данной выплаты, обусловленную исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, некоторые инвесторы рассматривают как следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока, отмечает министерство. "Минфин России информирует, что готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям", - подчеркивается в сообщении.

В последние два дня недели активность торгов в секторе валютных гособлигаций России упала практически до нуля из-за выходных и праздничных дней в Великобритании. При этом на рынке базовых активов сохранилась негативная динамика цен. Сильные данные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу, показали, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС пока не привело к ослаблению экономики, в связи с чем Федрезерв может продолжать подъем ставок.

Количество рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 390 тыс. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель повысился на 436 тыс., а не на 428 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста количества рабочих мест в апреле на 318 тыс. Респонденты Trading Economics прогнозировали 325 тыс. Безработица в США в мае осталась на апрельском уровне 3,6%. Аналитики в среднем прогнозировали ее снижение до 3,5%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 20%, до 27,53% от номинала (их доходность снизилась на 403 базисных пункта - до 22% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 20,9%, до 27,16% от номинала (их доходность снизилась на 405 базисных пунктов - до 21,68% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 416 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 1,8% - до 19,2% от номинала (его доходность снизилась на 48 базисных пунктов, до 27,52% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году выросли в цене за пять дней на 8,8%, до 19,58% от номинала (их доходность снизилась на 274 базисных пункта - до 47,31% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 11,3%, до 29,1% от номинала (его доходность снизилась на 13,9 процентного пункта - до 134,7% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 17%, составив 28,76% от номинала (их доходность снизилась на 32,2 процентного пункта - до 133,84% годовых).

И лишь еврооблигации РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 1,8%, подешевев до 18,13% от номинала (их доходность выросла на 83 базисных пункта - до 62,59% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку рынку будут оказывать новости относительно разрабатываемой Минфином РФ новой схемы обслуживания внешнего суверенного долга после того, как американский OFAC не продлил лицензию, разрешавшую обслуживание долговых обязательств РФ в долларах США. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.