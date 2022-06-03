"Финам" понизил целевую цену акций Pinterest до $26,65

"Финам" в связи с коррекцией на фондовом рынке понизил целевую цену акций Pinterest Inc. с $30 до $26,65 на конец 2022 года, сохранив рекомендацию "покупать". Потенциал роста с текущего уровня составляет 33%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на ухудшение макроэкономической конъюнктуры и влияние геополитических факторов, Pinterest удалось в 1К22 сохранить темпы роста выручки на уровне 4К21. Однако уже во 2К22 темпы роста рискуют снизиться до минимума с 2К20 по причине высокой базы прошлого года. Операционные затраты продолжают расти быстрыми темпами в связи с инвестициями в создание интуитивного контента и новых функций для брендов и бизнес-аккаунтов, что негативно отражается на прибыльности. Однако мы позитивно оцениваем тот факт, что в 1К22 впервые за последние четыре квартала число пользователей выросло в квартальном выражении", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Pinterest - американская компания, создатель одноименного приложения для обмена изображениями с элементами социальной сети.

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