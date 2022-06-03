Рубль пока защищен от глубокого и продолжительного ослабления - BCS Express

Жесткие санкции пока не снижают приток иностранной валюты на российский рынок, обеспеченный большой экспортной выручкой, что защищает рубль от глубокого и продолжительного ослабления, отмечает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

Слабо влияет на него и фактор пятницы, указывает аналитик, когда многие инвесторы предпочитают уходить на выходные в инвалюте, опасаясь реализации в эти дни каких-либо рисков.

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