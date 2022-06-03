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03 июня 2022 года 15:50

Рубль днем отыграл утренние потери и слегка повышается к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными днями

Москва. 3 июня. Доллар США и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль развернулся вверх и немного повышается к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями.

Курс доллара США составил 61,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,25 руб./EUR1, подешевев на 30,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,7 копейки - до 63,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл утренние потери и слегка повышается к доллару и евро на дневных торгах. Участники рынка закрывают позиции перед выходными днями и после официального утверждения ЕС шестого пакета антироссийских санкций, включающего эмбарго на нефть и некоторые нефтепродукты. Отказ будет поэтапным, от сырой нефти он займет около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

Страны Евросоюза в пятницу окончательно утвердили план по отказу за шесть месяцев, в рамках санкций, от наибольшей части своего импорта нефти из РФ, говорится заявлении ЕС. "ЕС решил запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Процесс отказа от нефти займет шесть месяцев, а от нефтепродуктов - восемь месяцев", - отмечается в документе.

В нем подтверждается, что для ряда стран ЕС предусмотрены временные исключения. Как сообщалось, ряд государств, в частности, Венгрия, получат возможность продолжать какое-то время импортировать нефть по трубопроводу "Дружба". Также, Болгарии разрешают на время продолжить ввозить нефть из России по морю, а Хорватия сохранит возможность импортировать некоторые нефтепродукты.

В Еврокомиссии ранее на этой неделе поясняли, что ограничительные меры позволят отказаться от примерно 90% импорта российской нефти.

Помимо эмбарго не нефть, шестой пакет санкций предполагает отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков: Сбербанка (MOEX: SBER), Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

ЕС также расширяет экспортные ограничения на перечень товаров и технологий, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России". Они включают 80 видов химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Кроме того, ЕС вводит запрет на предоставление России бухгалтерских, консультативных услуг и услуг по связям с общественностью. Под запрет подпадут и облачные сервисы.

В санкционные списки Евросоюза включат ряд физических и юридических лиц. Санкции вступят в силу после публикации в "Официальном журнале ЕС".

Министерство торговли США ранее в пятницу обнародовало список из 71 юридического лица из России и Белоруссии, подпавшего под американские экспортные ограничения. В опубликованном в федеральном реестре документе говорится, что в министерство торговли США вносит изменения в правила экспортного контроля США (EAR), добавляя 71 юридическое лицо в список лиц, подпавших под торговые ограничения. "Эти юридические лица действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США", - говорится в документе.

В список, в частности, вошли "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", "Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева" и другие предприятия.

Отмечается, что вышеперечисленные организации попали в список "за приобретение и попытки приобретения товаров из США для поддержки российских вооруженных сил".

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу из-за решения ОПЕК+ ускорить темпы наращивания добычи. При этом многие аналитики отмечают, что реальный эффект такого решения для нефтяного рынка будет минимальным.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу составляет $117,12 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $116,23 за баррель, что на 0,55% ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК+ решила увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. баррелей в сутки.

Организация также продлила период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовала, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.

Решение ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы добычу нефти может способствовать реализации плана REPowerEU, нацеленного на то, чтобы избавить Европу от зависимости от ископаемого топлива из РФ, заявила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

"И первое важное условие - это диверсификация от России к другим поставщикам. В этом отношении я приветствую заявление ОПЕК об увеличении поставок нефти, потому что так нам легче приступить к сворачиванию и избавлению от российской нефти и обращаться в другие регионы мира за необходимой нефтью", - сказала глава Еврокомиссии во время визита в Польшу в четверг.

Ее выступление опубликовано в Брюсселе.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам мая 2022 года составило положительную величину - 263,7 млрд руб., сообщил Минфин РФ в пятницу.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне в размере 392,9 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в мае совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов в июне составляет 656,6 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

"Пара "доллар-рубль" с конца мая закрепилась в районе 61-62,5 руб./$1, а диапазон торгов за последнее время сузился до минимального уровня. Отметим, что ситуация на внешних рынках также относительно стабильна в последние дни: цены на нефть не сумели закрепиться выше $120 за баррель марки Brent, однако встречают поддержку на уровне $115. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к статистике по рынку труда в США. (. . .) Впрочем, можно ожидать, что статистика с внешних рынков окажет минимальное влияние на российский валютный рынок. С окончанием майских налоговых платежей и очередным этапом смягчения процентной политики продвижение рубля вверх заметно усложнилось, однако интерес к покупке валюты по-прежнему остается слабым, что в совокупности помогло сформировать определенный баланс на локальном рынке", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"После того как ЦБ несколько смягчил рамки валютного контроля, ралли в рубле остановилось. Однако сила российской валюты все так же обусловлена наличием профицита торгового баланса - а этот фактор в ближайшее время отменен не будет, поэтому ожидать слишком резкого ослабления рубля все же не стоит. Предложение валюты экспортерами по-прежнему значительно выше спроса на нее со стороны импортеров", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль пока продолжает показывать слабо выраженную динамику в отсутствии особо значимых новостей. Вероятно, в отсутствии важных событий курс пары "доллар-рубль" продолжит находиться в диапазоне 60,50-62,75 руб./$1, тяготея к его верхней границе в преддверии выходных", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном немного понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 10,88%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 б.п. - до 11,0% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 11,13% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 11,12% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 11,08% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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