Торговый баланс остается главным источником поддержки рубля - "Открытие Инвестиции"

Торговый баланс в настоящее время остается главным источником поддержки рубля, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова.

"Рубль начинал торги в пятницу с достаточно акцентированного ослабления, но затем отыграл значительную часть потерь. Продолжающийся поток санкционных новостей может вновь сыграть в пользу российской валюты. Как мы отмечали ранее, некоторые компании продавали внешнюю выручку сверх норматива ЦБ РФ из-за опасений заморозки зарубежных счетов. В случае с "Северсталью" это становится более чем реальным вариантом, - пишет Кочетков . - Между тем торговый баланс остается главным источником поддержки рубля. По данным Минфина РФ, нефтегазовые дополнительные доходы бюджета РФ в мае составили 263,7 млрд рублей. В июне они ожидаются на уровне 392,9 млрд рублей. В прежние времена эти средства были бы направлены на покупку валюты для пополнения ФНБ. То есть сегодня эти объемы не приходят на рынок и не оказывают ослабляющее воздействие на российскую валюту, поэтому рубль ведет себя более адекватно при высоких ценах на нефть".

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