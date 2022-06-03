Возможная цель снижения индекса Мосбиржи - 2200п, индекса РТС - 1100п - "Велес Капитал"

Возможные ближайшие цели снижения индексов Мосбиржи и РТС находятся на уровнях 2200 пунктов и 1100 пунктов соответственно, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе при прочих равных может продолжить колебания в достаточно узком диапазоне, ожидая изменений на геополитическом и санкционном "фронте", которые пока скорее помогают "медвежьим" настроениям и обеспечивают основное нисходящее давление. Стоит отметить, однако, что после разрешения "коротких" продаж рынок РФ не обвалился, что указывает на надежды инвесторов в отношении постепенной стабилизации ситуации, но в то же время санкции Европы и США усиливаются, подрывая веру в улучшение ситуации в краткосрочной перспективе. На этом фоне индекс Мосбиржи может стремиться к 2200 пунктам, а индекс РТС - к 1100 пунктам", - пишет эксперт инвестиционной компании в комментарии.

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