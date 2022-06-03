Котировки нефти сохраняют потенциал роста выше $120/барр. - "Велес Капитал"

Котировки нефти сохраняют потенциал роста выше $120 за баррель, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Нефтяные цены на текущей неделе смогли устоять выше ключевых краткосрочных поддержек $112,5 и $111 за баррель по сортам нефти марок Brent и WTI соответственно, что оставляет им базу для возвращения к повышению и стремлению выше $120 за баррель на фоне сохранения страхов в отношении дефицита мирового предложения в условиях сокращения поставок из РФ. В то же время на часовых графиках цен можно наблюдать формирование нисходящих каналов, которые предупреждают о возможности разворота с рисками ускорения нисходящего движения при закреплении ниже указанных поддержек", - пишет эксперт в комментарии.

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