Инвесторам стоит обратить внимание на акции Норникеля, ФосАгро и Ростелекома - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Норникеля", "ФосАгро" и "Ростелекома", которые выглядят лучше рынка, сохраняют перспективу роста и показывают минимальную волатильность, отмечается в материале BCS Express.

"Лето началось напряженно, основные индексы преимущественно падают. Мы подобрали бумаги, которые выглядят лучше рынка, сохраняют перспективу роста и показывают минимальную волатильность. По перечисленным выше метрикам можно отобрать как минимум три фишки, каждая из которых смотрится неплохо еще и с фундаментальной точки зрения - "Норникель", "ФосАгро" и "Ростелеком", - пишет эксперт инвесткомпании Валерий Емельянов.

"Норникель", на взгляд аналитика, отличается низкой корреляцией с другими голубыми фишками, стабилизируя портфель на просадках. Бета составляет всего 0,2, внутридневная волатильность ниже 1,9%. Динамика в этом году сильно лучше рынка: -12% против -40% у индекса Мосбиржи. Есть возможность для наращивания дивиденда.

"ФосАгро" - бенефициар грядущего "мирового голода", - отмечает Емельянов. - Крупный поставщик удобрений на глобальный рынок. Акции пока притормозили с ростом, но все равно дают +18% с начала года. Относительно индекса колебания не велики, собственная волатильность внутри дня ниже, чем в других бумагах. Вопрос о дивидендах не закрыт и может в будущем стать драйвером".

Компания "Ростелеком", в свою очередь, потеряла 34% с начала года, что по-прежнему лучше рынка. По мнению эксперта, фишка относительно спокойная: волатильность внутри дня составляет менее 3%, бета всего 0,24. Компания не ориентирована на экспорт, что снижает санкционные риски. "Ростелеком" стабилен в плане дивидендов, подчеркивает аналитик BCS Express.

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