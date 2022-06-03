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03 июня 2022 года 11:49

Рынок акций РФ утром снижается во главе с Северсталью, обновившей минимум с июня 2017г

Москва. 3 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается на фоне корректирующейся вниз нефти, индекс Мосбиржи просел ниже 2330 пунктов во главе с падающими бумагами "Северстали", обновившими минимум с июня 2017 года на новостях о санкциях США.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2325,53 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1178,68 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,5%.

Доллар вырос до 62,18 рубля (+0,53 рубля).

Акции "Северстали" упали на 9,5% - до 738,4 рубля, при этом бумаги лидируют по оборотам торгов на "Мосбирже": на сделки с ними пришлось более 3,2 млрд рублей.

Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США. Согласно сообщению OFAC, в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании - "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold (MOEX: NORD), "Алгоритм". Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.

Минторг США обнародовал список из 71 юридического лица из России и Белоруссии, подпавшего под американские экспортные ограничения. В список, в частности, вошли компания "Газпром нефть шельф" и ООО "Системы биологического синтеза-СБС".

Также подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-5,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать позитивным: работающие азиатские рынки преимущественно растут, нефть остается дорогой после решения ОПЕК+ по квотам. Однако российским активам предстоит детально изучить очередной санкционный пакет Евросоюза. Поэтому в начале дня вероятно снижение отечественных индексов и некоторой слабости рубля. Если санкционный пакет не принесет неожиданных сюрпризов, то в течение дня рубль и рынок акций могут стабилизироваться.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, акции "Северстали" продолжают снижение на сообщениях, что компания и ее основной акционер Алексей Мордашов попали под санкции США. Новость негативна для компании, но, с другой стороны, "Северсталь" уже перестала поставлять продукцию в Европу, и обвал котировок кажется избыточным.

Но это не значит, что бумаги эту просадку быстро закроют. Мировые и внутренние цены на сталь снижаются, у компании есть серьезные проблемы со сбытом продукции, дивиденды в этом году инвесторы вряд ли увидят. Поэтому в среднесрочной перспективе акции "Северстали" могут опуститься в район мощной поддержки 500-550 руб. за штуку. В целом, ситуация негативна для всех металлургов, в том числе и ММК, который больше специализируется на внутреннем рынке. Но теперь конкуренция на стальном рынке внутри страны лишь увеличится.

Альянс ОПЕК+ принял неожиданное решение увеличить квоты на добычу в июле и августе в 1,5 раза по сравнению с плановыми величинами за счет сентябрьских объемов. Однако квоты сейчас мало что решают, поскольку участники картеля полностью их не используют. При появлении даже не очень сильного драйвера нефть Brent попробует вновь протестировать на прочность отметку $120 за баррель.

В целом, в пятницу при текущей политической ситуации вряд ли многие решатся наращивать позиции по акциям перед выходными, поэтому наиболее вероятным сценарием является небольшое снижение рынка. Таким образом, индекс МосБиржи останется в боковом канале с границами 2200-2500 пунктов, полагает Антонов.

Как отмечает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников, в последние недели индекс МосБиржи находится в диапазоне консолидации 2230-2500 пунктов и инвесторы не спешат с продажей акций с большой дивидендной доходностью (таких как МТС или "Газпром" (MOEX: GAZP)). Пока наблюдается дефицит "медвежьих" факторов, а замедление инфляции и снижение ставок по депозитам делает российский фондовый рынок привлекательным. Высокие цены на сырьевые товары также не способствуют продажам российских акций.

Решение ОПЕК+ увеличить в июле и августе нефтедобычу из-за снижения добычи нефти Россией не отразилось негативно на нефтяных ценах. В данный момент сильная долгосрочная поддержка нефти марки Brent находится на уровне $103 за баррель, ближайшая - на отметке $112,5 за баррель. Пока нефтяные котировки в "зоне быков". На фоне снятия антиковидных ограничений в Китае, планов руководства Китая по стимулированию бизнеса и летнего автомобильного сезона в США нефтяные цены стремятся вырасти до уровня $124-125 за баррель Brent. Аналитики Goldman Sachs считают, что увеличение ОПЕК+ добычи нефти не сможет сбалансировать рынок нефтепродуктов из-за отсутствия прогресса в переговорах с Ираном

Многие инвесторы не хотят "замораживать" средства на банковских депозитах и держат в портфеле акции в надежде на летнее дивидендное ралли, отмечает Верников.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в конце недели рынок акций продолжает отыгрывать новости о согласовании шестого пакета санкций ЕС, который, в том числе предусматривает ограничения на поставки нефти из России. Новые ограничения не затронут поставки по нефтепроводу "Дружба", российская часть которого принадлежит "Транснефти" (MOEX: TRNF). На рынке пока не видно значимых причин для выхода индекса МосБиржи из диапазона 2330-2380 пунктов.

В пятницу выйдут данные по числу новых мест вне с/х сектора в США, а также по уровню безработицы в мае. Ранее на протяжении 12 месяцев рынок труда в США стабильно прибавлял по 400 тыс. новых рабочих мест в месяц, что позволило снизить уровень безработицы в стране до 3,6%. Свежая статистика может оказаться неплохой, что сохранит позитивный отскок на глобальных рынках, полагает Соловьев.

В США индексы акций в четверг выросли на 1,3-2,7% во главе с Nasdaq, несмотря на негативную динамику основную часть дня, которая была обусловлена ухудшением Microsoft прогноза финансовых показателей на текущий финквартал.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард считает маловероятным, что американский ЦБ в ближайшее время сделает перерыв в текущем цикле повышения процентных ставок. Хотя она подчеркнула, что политика Федрезерва зависит от поступающих данных, наиболее вероятным развитием ситуации будет продолжение подъема ставок до тех пор, пока инфляция не будет обуздана.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, биржи Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), подросла Европа (индексы DAX, CAC40 растут на 0,2-0,3%, биржи Великобритании в пятницу закрыты по случаю празднования платинового юбилея королевы), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Инвесторы ждут публикации статданных по рынку труда США (15:30 МСК), которые, вероятно, смогут позволить прогнозировать дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении ключевых ставок, пишет Trading Economics.

Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике США выросло на 325-328 тыс., а безработица опустилась до 3,5% с 3,6% в апреле.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу проседают после роста накануне на данных о падении запасов в США. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $116,41 за баррель (-1% и +1,1% в четверг), июльская цена WTI - $115,61 за баррель (-1,1% и +1,4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей.

Сдерживающим фактором для цен на нефть является решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с.

Организация также продлила период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовала, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-18%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,7% и -3,2% "префы").

Подорожали бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+17,5%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+8,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,3%), "ПАО "Русская аквакультура"" (MOEX: AQUA) (+3,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,8%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,7%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+2,6%), акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 7,82 млрд рублей (из них 998,85 млн рублей пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка и 866,32 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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