Цена нефти сохраняет потенциал роста к $130/барр. в ближайшее время - ПСБ

Учитывая ожидания по росту спроса на топливо в США и КНР, опасения по поставкам из-за санкций ЕС, а также технические факторы, можно ожидать развития повышательного движения котировок нефти марки Brent в направлении $130 за баррель в ближайшее время, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

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