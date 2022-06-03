Риски подорожания нефти сохраняются - Инвестбанк Синара

Риски подорожания нефти сохраняются ввиду увеличения дефицита предложения на мировом рынке, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.

"Участники ОПЕК+ приняли решение ускорить исполнение своего соглашения и увеличить квоты на добычу на 648 тыс. баррелей в сутки (тыс. б/с) ежемесячно в июле и в августе вместо предполагавшихся 432 тыс. б/с. Исключение России из сделки по ОПЕК+, о чем сообщалось в западных СМИ, на повестке совещания не стояло. На данный момент квота ОПЕК+ установлена всего на 1,2 млн баррелей в сутки (млн б/с) ниже изначально заявленной цели, а значит, принятое на совещании решение лишь форсирует исполнение соглашения между участниками", - отмечается в комментарии.

Это решение, на взгляд экспертов, отчасти продиктовано политическими причинами ввиду усиливающегося давления на членов ОПЕК со стороны США, а также только что введенным ЕС эмбарго на экспорт российской нефти морским транспортом.

"Дополнительный объем составит всего 216 тыс. б/с в июле, в августе достигнет 432 тыс. б/с, что вряд ли можно назвать каким-то гигантским шагом, если учесть прогнозируемый - под воздействием факторов сезонности и по мере того, как постепенно затухает коронавирусная пандемия, - рост потребления на 2-3 млн б/с относительно майских объемов", - пишут стратеги инвестбанка.

Кроме того, по их оценке, ОПЕК+ пока не может предложить столько нефти, сколько предусматривается собственными квотами участников сделки, которые добывают на 2,5 млн б/с меньше квот из-за проблем технического характера в Нигерии и Анголе и санкций в отношении России. В этой связи аналитики инвестбанка предполагают, что при суммарном увеличении до конца августа квот на 1,3 млн б/с фактический прирост добычи за этот период составит не более 0,7-0,8 млн б/с, если только не материализуется "ядерная сделка" с Ираном. Следовательно, эксперты по-прежнему видят риски подорожания нефти ввиду увеличения дефицита предложения на мировом рынке.

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