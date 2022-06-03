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03 июня 2022 года 10:34
Курс рубля может уйти выше 62 руб./$1 в пятницу - ПСБ
Возможно небольшое ослабление национальной валюты из-за фактора пятницы, курс доллара по итогам торговой сессии может закрепиться выше уровня 62 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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