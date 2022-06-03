Спрос на ОФЗ поддерживают ожидания замедления инфляции и снижения ставки ЦБР - ПСБ

Спрос на ОФЗ поддерживают ожидания замедления инфляции и снижения ключевой ставки ЦБР, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс цен гособлигаций RGBI прибавил в четверг ещё 1,1%. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 8 б.п., до 9,15% годовых. Доходность самого короткого выпуска ОФЗ 26209 (погашение 20 июля) снизилась до 10,1% (-70 б.п.). Инвесторы усилили ожидания снижения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях после выхода данных о нулевой инфляции за неделю с 21 по 27 мая (годовая инфляция замедлилась до 17,35% по сравнению с 17,8% в апреле). О необходимости усиления монетарных стимулов также сигнализирует макро экономическая статистика: падение ВВП в апреле составило 3% г/г, оборот розничной торговли снизился на 9,7% г/г", - пишет аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

Эксперт указывает, что результаты опроса аналитиков, который ЦБ проводил 25-31 мая, продемонстрировали заметное снижение прогнозов по инфляции и ключевой ставке по сравнению с опросом в апреле: прогноз по инфляции на 2022г понижен с 22% до 17% и на 2023г с 7,6% до 6,7%; прогноз среднего значения ставки ЦБР на 2022г понижен с 14,5% до 11,1%, на 2023г - с 10,4% до 8%, на 2024г - с 7,5% до 7,0%.

"С учетом снижения рыночных ожиданий по ключевой ставке ждем продолжения покупок ОФЗ. Целью по доходности 10-летних ОФЗ на горизонте нескольких месяцев видим уровень 8,5% годовых", - прогнозирует Монастыршин.

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