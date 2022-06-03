Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США и еврозоны, а также ВОСА Globaltrans:

- Отчёт по рынку труда в США за май;

- Индекс PMI в США от ISM за май;

- Розничные продажи в еврозоне за апрель;

- Внеочередное общее собрание акционеров Globaltrans.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.