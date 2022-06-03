Значимых причин для выхода индекса Мосбиржи из диапазона 2330-2380п пока нет - ПСБ

Российский фондовый рынок может перейти к отскоку в пятницу в отсутствие негативных новостей, но значимых причин для выхода индекса Мосбиржи из диапазона 2330-2380 пунктов в настоящее время нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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