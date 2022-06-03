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03 июня 2022 года 09:48

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, несмотря на негативную динамику основную часть дня, которая была обусловлена ухудшением компанией Microsoft прогноза финансовых показателей на текущий финквартал. Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в мае составил всего 128 тыс. - это самый незначительный подъем за последние два года. Средний прогноз аналитиков предполагал более существенное увеличение - на 299-300 тыс. При этом данные за апрель были пересмотрены с ухудшением - до роста на 202 тыс. по сравнению с ранее объявленным повышением на 247 тыс. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны в мае выросло на 325-328 тыс., а безработица опустилась до 3,5% с 3,6% в апреле.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард считает маловероятным, что американский ЦБ в ближайшее время сделает перерыв в текущем цикле повышения процентных ставок. Хотя она подчеркнула, что политика Федрезерва зависит от поступающих данных, но наиболее вероятным развитием ситуации будет продолжение подъема ставок до тех пор, пока инфляция не будет обуздана. "Сейчас очень трудно увидеть причину для паузы, - заявила Брейнард в интервью CNBC в четверг. - Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы снизить инфляцию до нашего целевого уровня в 2%".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в пятницу вслед за американским фондовым рынком. Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок. Инвесторы ждут публикации статистических данных по рынку труда США, которые, вероятно, смогут позволить прогнозировать дальнейшую политику ФРС в отношении ключевых ставок. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,22%. Индикатор достиг максимального значения почти за два месяца и продемонстрировал недельный рост более чем на 3%. Южнокорейский индекс Kospi к 7:54 повышается на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%.

Вместе с тем цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после подъема накануне на данных о падении запасов в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $117,31 за баррель, что на 0,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг контракт подорожал на 1,1% - до $117,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $116,47 за баррель, что на 0,34% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась 1,4%, до $116,87 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 711 тыс. баррелей, дистиллятов - на 529 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения первого показателя на 100 тыс. баррелей и повышения второго на 750 тыс. баррелей.

Однако сдерживающим фактором для цен на нефть является решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с. Организация также продлила период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовала, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,124 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,375 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июня вырос на 0,48% по отношению к среде и составил 105,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,49%, поднявшись до 764,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+2,4%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+1,7%) и "РЖД-001P-20R" (+1,6%), а в лидерах снижения - облигации "Башнефть-07" (-1,3%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,57%) и "МТС-001P-12" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001P-18 на уровне 11,4% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 2 июня. Ориентир ставки 1-го купона был первоначально установлен в размере ключевой ставки Банка России + премия не более 50 базисных пунктов. Купоны ежемесячные с выплатами 28-го числа каждого месяца. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка. Срок обращения выпуска - 9,9 года (дата погашения 28 мая 2032 года), ожидаемая дюрация - около 3 лет. Техническое размещение запланировано на 3 июня, бумаги размещаются только среди квалифицированных инвесторов.

ООО "РЕСО-лизинг" установило финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии БО-02П-01 на уровне 330 базисных пунктов, объем размещения увеличен с "не менее" 5 млрд до 9 млрд рублей. Сбор заявок прошел с 11:00 МСК 1 июня до 15:00 МСК 2 июня по спреду к ключевой ставке ЦБ. Первоначально ориентир составлял не выше 350 базисных пунктов к ключевой ставке. Техразмещение запланировано на 7 июня.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-09 в размере 18,83% годовых. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

ООО "Солид-лизинг" выставило на 24 июня оферту по облигациям серии БО-001-05 по соглашению с владельцами. Период предъявления требований о приобретении - с 15 по 21 июня. Количество приобретаемых бумаг - до 115 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Компания завершила размещение трехлетнего выпуска на 230 млн рублей в декабре 2019 года по ставке 13,5% годовых. Ставка текущего купона до погашения 12,5% годовых.

ООО "Калита" (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) в ответ на запрос представителя владельцев облигаций (ПВО) сообщило об отсутствии возможности созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций в связи с отсутствием денежных средств, говорится в сообщении ПВО - "Регион финанс". Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным". В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные, ближайшая выплата запланирована на 31 мая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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