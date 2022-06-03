Вероятно небольшое снижение рынка акций РФ в пятницу - "Алор Брокер"

Наиболее вероятным сценарием пятницы является небольшое снижение российского рынка акций - в нынешней политической ситуации вряд ли многие решатся наращивать позиции по бумагам в канун выходных, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Индекс Мосбиржи останется в боковом канале с границами 2200-2500 пунктов, отмечает эксперт.

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