Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2315-2365п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2315-2365 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением не более 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2315-2365 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2300, 2280 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2390 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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