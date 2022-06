Нефть слабо дешевеет

Рынок акций США вырос на торгах в четверг. Фондовые индексы крупнейших государств АТР повышаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, несмотря на негативную динамику основную часть дня, которая была обусловлена ухудшением Microsoft Corp. (SPB: MSFT) прогноза финансовых показателей на текущий финквартал.

Разработчик программного обеспечения теперь предполагает, что его выручка в апреле-июне составит $51,94-52,74 млрд вместо ожидавшихся ранее $52,4-53,2 млрд. Прогнозный диапазон для прибыли был понижен до $2,24-2,32 с $2,28-2,35 в расчете на акцию. Это обусловлено укреплением доллара США, что снижает доходы компании за рубежом. Тем не менее, акции Microsoft к закрытию сессии подорожали на 0,8%, хотя в начале торгов теряли 3,7% стоимости.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард считает маловероятным, что американский ЦБ в ближайшее время сделает перерыв в текущем цикле повышения процентных ставок. Хотя она подчеркнула, что политика Федрезерва зависит от поступающих данных, но наиболее вероятным развитием ситуации будет продолжение подъема ставок до тех пор, пока инфляция не будет обуздана.

"Сейчас очень трудно увидеть причину для паузы, - заявила Брейнард в интервью CNBC в четверг. - Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы снизить инфляцию до нашего целевого уровня в 2%".

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в мае составил всего 128 тыс. - это самый незначительный подъем за последние два года. Средний прогноз аналитиков предполагал более существенное увеличение: на 300 тыс. по результатам опроса Trading Economics и на 299 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal.

При этом данные за апрель были пересмотрены с ухудшением - до роста на 202 тыс. по сравнению с ранее объявленным повышением на 247 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 325-328 тыс., а безработица опустилась до 3,5% с 3,6% в апреле.

Цена акций GameStop (SPB: GME) подскочила за день на 10,4%. Владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники в феврале-апреле получил финансовые показатели лучше ожиданий аналитиков.

Владеющая рядом известных брендов одежды PVH Corp. (SPB: PVH) в первом финансовом квартале, который завершился 1 мая, увеличила чистую прибыль на 33%, выручку - на 2%, при этом оба показателя превысили консенсус-прогнозы. Стоимость компании выросла на 1,9%.

Котировки бумаг Pure Storage (SPB: PSTG) взлетели на 18,2% после того, как IT-компания, разрабатывающая системы хранения данных, отчиталась о сокращении убытка и росте выручки за финквартал, завершившийся 8 мая, а также улучшила годовой прогноз.

Цена акций MongoDB Inc. (SPB: MDB) подскочила на 18,6%. Разработчик систем управления базами данных в первом финквартале (февраль-апрель) увеличил чистый убыток почти на 21%, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

В то же время стоимость бумаг Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) упала на 5,2%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг зафиксировал чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале практически на уровне прошлого года. При этом они оказались несколько ниже прогнозов.

Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий Ciena Corp. (SPB: CIEN) в феврале-апреле резко сократил чистую прибыль, а скорректированный показатель оказался хуже прогнозов рынка. Котировки акций компании снизились на 1,3%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 435,05 пункта (1,33%) и составил 33248,28 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 7,5%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 7% и Nike Inc. (SPB: NKE) - на 4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 75,59 пункта (1,84%) и достигло 4176,82 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии подскочил на 322,44 пункта (2,69%) - до 12316,9 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в пятницу вслед за американским фондовым рынком.

Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок.

Инвесторы ждут публикации статистических данных по рынку труда США, которые, вероятно, смогут позволить прогнозировать дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении ключевых ставок, пишет Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 7:51 мск поднялся на 1,23%. Индикатор достиг максимального значения почти за два месяца и может продемонстрировать недельный рост более чем на 3%.

В лидерах роста находятся акции сталелитейной компании Pacific Metals Co. Ltd. (+6,7%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. (+5,9%) и холдинговой компании Z Holdings Corp. (+4,4%).

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group увеличилась на 2,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 7:54 повышается на 0,4%.

Потребительские цены в Южной Корее в мае 2022 года выросли на 5,4% в годовом выражении, темпы роста стали максимальными почти за 14 лет на фоне сохраняющегося инфляционного давления в связи с ростом цен на нефть и другие сырьевые товары.

Месяцем ранее показатель вырос на 4,8%. Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 5,1%, согласно Trading Economics.

Показатель также удерживается выше целевых для ЦБ страны 2% 14-й месяц подряд, что вынуждает Банк Кореи продолжать ужесточать монетарную политику, чтобы сдержать рост цен.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,45%, автопроизводителя Hyundai Motor - уменьшилась на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,8%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto прибавляют 2,6% и 2,9% соответственно.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после подъема накануне на данных о падении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК в пятницу составляет $117,14 за баррель, что на $0,47 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг контракт подорожал на $1,32 (1,1%)- до $117,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $116,23 за баррель, что на $0,64 (0,55%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $1,62 (1,4%), до $116,87 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 711 тыс. баррелей, дистиллятов - на 529 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения первого показателя на 100 тыс. баррелей и повышения второго на 750 тыс. баррелей.

"Сочетание растущего экспорта и сокращающегося импорта спровоцировало значительное снижение запасов, даже несмотря на высвобождение 5,4 млн баррелей из стратегического резерва. Рост экспорта объясняется увеличением поставок в Европу", - сказал старший нефтяной аналитик в Kpler Мэтт Смит.

Однако сдерживающим фактором для цен на нефть является решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с.

Организация также продлила период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовала, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.

"К счастью для "быков", ОПЕК+ регулярно недовыполняла норму добычи, - отметили аналитики Zaner.