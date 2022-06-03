"Финам" снизил прогнозную цену акций Medtronic до $ 115,8

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Medtronic PLC до $ 115,8 за штуку на июнь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Гигант медтеха Medtronic известен революционными разработками - создал хирургических роботов, применяемых в минимально инвазивной хирургии, и первую "искусственную поджелудочную железу", ставшую настоящим спасением для страдающих диабетом. Позиции Medtronic весьма прочны и в области кардиохирургии. В мае компания получила от FDA одобрение новых стентов. Пандемия коронавируса неблагоприятно сказалась на финансовых результатах компании, но самое сложное позади, и перспективы одобрения новых девайсов в этом году способны вернуть Medtronic на траекторию роста", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.