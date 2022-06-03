Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит консолидацию в пятницу - BCS Express

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит консолидацию в текущем боковом диапазоне 2165-2500 пунктов на торгах в пятницу, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1,5% на средних оборотах. В лидерах снижения был металлургический сектор, в первую очередь из-за рухнувших на 15% котировок акций "Северстали", - отмечает аналитик в обзоре инвесткомпании. - По индексу пока по-прежнему остается актуальным боковик. Котировки постепенно сползают в сторону его нижней границы, расположенной в районе 2165-2235 пунктов. Сверху же ключевые уровни находятся на 2460-2500 пунктах, но предпосылок к их "штурму" в ближайшей перспективе не наблюдается. Пока не произошло выхода за пределы обозначенных границ, сценарий боковой консолидации остается в силе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.