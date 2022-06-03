Повторный спуск цены нефти ниже $115/барр. пока маловероятен - BCS Express

Повторный спуск котировок нефти марки Brent ниже $115 за баррель пока выглядит маловероятным, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть отскочили в четверг на фоне очередной "бычьей" статистики по нефти из США, ограничений ЕС в отношении российской нефти и неожиданного решения ОПЕК+ повысить добычу сверх согласованного уровня. Фьючерсы на нефть марки Brent отыграли треть снижения вторника и оказались выше $117 за баррель, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - Скачок может иметь временный характер, но повторный спуск ниже $115 выглядит маловероятным. Скорее всего, котировки могут на некоторое время перейти в фазу консолидации, время от времени демонстрируя попытки к росту. Фокус внимания рынка может быть на добыче Саудовской Аравии и ОАЭ, которые могут в ближайшие месяцы добавить на рынок больше нефти".

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