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02 июня 2022 года 19:37

Рубль завершил день снижением к доллару и евро на фоне решения ОПЕК+ ускорить темпы роста добычи

Москва. 2 июня. Доллар США и евро повысились на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне решения ОПЕК+ ускорить темпы роста нефтедобычи.

Курс доллара США составил 61,65 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,56 руб./EUR1, подорожав на 1,18 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 73,23 копейки - до 63,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к доллару и евро по итогам торгов, рынок оценил решение ОПЕК+ ускорить темпы роста добычи В четверг состоялась министерская встреча стран ОПЕК+, на которой было принято решение об увеличении квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки (б/с). Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с.

На сегодняшней встрече, говорится в релизе, принято решение "опередить запланированную общую корректировку добычи на сентябрь и равномерно распределить увеличение добычи на 432 тыс. б/с за июль и август 2022 года". "Таким образом, добыча в июле будет скорректирована в сторону увеличения на 648 тыс. б/с в соответствии с прилагаемым графиком", - отмечается в сообщении. Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить нефтедобычу в июле на 170 тыс. б/с к июню - до 10,883 млн б/с.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 30 июня.

Решение о большем увеличении квот на добычу нефти ОПЕК+ в июле и августе было принято для того, чтобы обеспечить растущий спрос на сырье, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что будет расти как сезонный спрос ввиду увеличения перевозок, так и в связи с выходом Китая из локдаунов.

Вице-премьер РФ также сказал, что рынок нефти сбалансирован и сейчас, но решение ОПЕК+ ввиду роста спроса позволит еще больше его сбалансировать.

В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление президента США Джо Байдена, который допустил, что Европа может продолжить закупать нефть из России, но по сниженной цене, на фоне санкций и поинтересовались, видят ли в Кремле риски критического снижения цен на сырье из-за внешнего давления. "Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий", - сказал Песков.

"В Европе думают о дальнейших ограничениях на покупки российской нефти, при этом идет интенсивное обсуждение того, как можно было бы продолжить закупать эту нефть, но по ограниченным ценам. (...) Чтобы она продавалась по значительно более низкой цене, чем та, которая формируется рынком в настоящий момент", - тем временем, сказал Байден в ходе выступления в Белом доме, дополнительных подробностей он не предоставил.

Ранее на этой неделе лидеры стран ЕС согласовали эмбарго на нефть, поставляемую из РФ по морю. Кроме того, ряд стран, в частности, ФРГ, заявляли, что откажутся и от поступающей по трубопроводам российской нефти. Планируется, что в итоге все эти меры затронут порядка 90% импортируемой странами Евросоюза нефти из РФ.

В четверг постпреды стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против РФ, окончательное утверждение и официальная публикация этих мер ожидаются в пятницу.

Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США. Согласно сообщению OFAC, помимо Мордашова под блокирующими санкциями с сегодняшнего дня находятся его сыновья Никита и Кирилл, а также Марина Мордашова.

Также в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании - "Северсталь" (MOEX: CHMF), "Севергрупп", Nordgold (MOEX: NORD), "Алгоритм". Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.

Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, участники рынка оценивают решение ОПЕК+ ускорить темпы роста добычи и данные о падении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК в четверг составляет $117,47 за баррель, что на 1,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $116,74 за баррель, что на 1,28% выше итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 711 тыс. баррелей, дистиллятов - на 529 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения первого показателя на 100 тыс. баррелей и повышения второго на 750 тыс. баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, на торгах в четверг рубль показывает невысокую волатильность, причем более выраженная динамика наблюдается в паре "евро-рубль". "Расхождение курсов пары "евро-доллар" на "Московской бирже" и мировом рынке сократилось до минимума. Основная валютная пара на торгах внутри РФ торговалась почти по паритету, в то время как на глобальном валютном рынке евро был дороже доллара более чем на 5%. Такая ситуация, возможно, была связана со стартом продаж газа за рубли, что потребовало конвертации платежей из евро в рубли, искусственно занизив курс европейской валюты", - говорит Капитанов.

"На открытии рубль показал кратковременное укрепление, после чего испытал резкую просадку и продолжил умеренно сдавать позиции, торгуясь с ощутимыми потерями к бивалютной корзине. Возможно, определенную роль в нисходящей динамике рубля играет снижение нефтяных цен. Давление на них оказывает заявление американского президента о том, что ЕС и США обсуждают возможность покупки российской нефти со скидкой к рыночной цене вместо отказа от ее импорта в рамках санкционных мер. В целом можно говорить о том, что российский валютный рынок на какое-то время стабилизировался, а рубль нашел равновесный курс, соответствующий диапазону предыдущих нескольких сессий: 60,5-62,5 руб. за доллар. Скорее всего, этот коридор является достаточно краткосрочным, и постепенно доллар выйдет из него вверх по мере восстановления импорта и спроса на инвалюту со стороны населения", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июня на 10,17 копейки, до 61,575 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2424 рубля, до 64,9053 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 8,77 копейки по отношению к среде и составил 61,542 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 14,2 копейки и составил 61,5718 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 727,614 млн, из которых $1 млрд 188,76 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 538,854 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,3162 рубля, до 64,9609 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 1,2429 рубля, до 64,9652 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 258,637 млн, из которых EUR400,739 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR857,898 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 10,91%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 11,06% годовых, ставка на срок 1 месяца опустилась на 8 б.п. - до 11,13% годовых. Ставка на срок 3 месяца увеличилась на 5 б.п. - до 11,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 4 б.п. - до 11,09% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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