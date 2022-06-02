"Финам" рекомендует "держать" акции Walt Disney с прогнозной ценой $115,3

"Финам" рекомендует "держать" акции Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $115,3 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 10,5% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Компания Disney представила достаточно сильный отчет по итогам второго квартала 2022 финансового года, констатирует аналитик Ксения Лапшина. Особенно выделяется тот факт, отмечает она, что стриминговый сервис Disney+ продолжает активно наращивать аудиторию на фоне неудач главного конкурента - Netflix. Кроме того, парки развлечений четыре квартала кряду демонстрируют двукратный рост за счет постепенного снятия ограничений на посещаемость, благодаря чему общая выручка Disney за последние 12 месяцев превысила доковидный уровень.

"Выручка сегмента парков развлечений по итогам второго квартала 2022 финансового года продолжит расти в случае завершения локдауна в Китае и дальнейшего послабления ограничений в Европе. Disney отметила свое 100-летие и стоит на пороге новой эпохи, которая сулит много изменений. Компания продолжит совершенствовать свою уникальную вселенную развлечений за счет внедрения инновационных технологий и выхода в метавселенные. На наш взгляд, Disney - один из первых кандидатов на покупку в секторе ТМТ после стабилизации рыночной ситуации", - указывает Лапшина.

"Для прогнозирования стоимости акций Disney мы использовали оценку по мультипликаторам относительно аналогов и оценку по собственным историческим мультипликаторам. Комбинированная целевая цена представляет собой среднее арифметическое двух оценок - по акциям Disney на следующие 12 месяцев она составляет $ 115,3 с потенциалом 10,5% к текущей цене. Исходя из "апсайда", мы присваиваем рекомендацию "держать" бумагам эмитента, - пишет аналитик "Финама". - Последние полгода акции Disney торгуются в нисходящем канале под влиянием общерыночных тенденций. Текущие уровни являются минимальными за два года, но выглядят неоправданно заниженными на фоне стабильного улучшения финансовых показателей компании в последние несколько кварталов. Мы не исключаем, что коррекция в акциях может продлиться еще некоторое время, но считаем, что потенциал снижения ограничен. Индикатор MACD свидетельствует, что текущие уровни могут быть интересны для покупки, но мы рекомендуем дождаться признаков стабилизации, прежде чем открывать позиции или усредняться".

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