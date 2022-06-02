Возможна относительная стабильность рубля в ближайшие полторы недели - "Открытие Инвестиции"

Возможна относительная стабильность курса рубля к доллару в ближайшие полторы недели, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Рубль немного ослабел в четверг. Вновь отметим снижение объемов и более динамичное укрепление евро, что приводит пару EUR/USD через рубль к ее значениям на Forex. В начале месяца традиционно снижается спрос на рублевую ликвидность после периода повышенной потребности в рублях для уплаты налогов. Соответственно, можем предположить, что в ближайшие полторы недели рубль будет вести себя относительно стабильно, - отмечает Кочетков. - Заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский заявил, что стоит рассмотреть вариант полного разрешения параллельного импорта при некоторых ограничениях. То есть предлагается вместо списка разрешенных для параллельного импорта товаров принять список товаров с ограничениями. При подобной схеме можно ожидать увеличение импортных операций, что также позитивно скажется на биржевой ликвидности".

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