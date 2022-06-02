.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможна относительная стабильность рубля в ближайшие полторы недели - "Открытие Инвестиции"
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в апреле составило 1,6%
В апреле снижение промпроизводства в РФ совпало с прогнозами аналитиков и составило 1,6% после роста на 3% в марте сообщил Росстат. В январе-апреле показатель повысился на 3,9%.
 
ВВП РФ в апреле снизился на 3% - Минэкономразвития
Снижение ВВП РФ в апреле 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 3,0% в годовом сравнении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе. Об этом говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Рост...
 
Условия кредитных каникул могут смягчить
Кредитные каникулы могут оказаться доступными для существенно большего круга заемщиков. С марта этого года россияне снова, как и в разгар пандемии, могут воспользоваться кредитными каникулами по госпрограмме. Однако эксперты считают, что при...
 
Российские компании будут разрабатывать запчасти для иностранных самолетов
Росавиация в апреле - мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений, пишут...
 
02 июня 2022 года 17:21

Возможна относительная стабильность рубля в ближайшие полторы недели - "Открытие Инвестиции"

Возможна относительная стабильность курса рубля к доллару в ближайшие полторы недели, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Рубль немного ослабел в четверг. Вновь отметим снижение объемов и более динамичное укрепление евро, что приводит пару EUR/USD через рубль к ее значениям на Forex. В начале месяца традиционно снижается спрос на рублевую ликвидность после периода повышенной потребности в рублях для уплаты налогов. Соответственно, можем предположить, что в ближайшие полторы недели рубль будет вести себя относительно стабильно, - отмечает Кочетков. - Заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский заявил, что стоит рассмотреть вариант полного разрешения параллельного импорта при некоторых ограничениях. То есть предлагается вместо списка разрешенных для параллельного импорта товаров принять список товаров с ограничениями. При подобной схеме можно ожидать увеличение импортных операций, что также позитивно скажется на биржевой ликвидности".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 июня 2022 года 19:37
Рубль завершил день снижением к доллару и евро на фоне решения ОПЕК+ ускорить темпы роста добычи
Москва. 2 июня. Доллар США и евро повысились на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне решения ОПЕК+ ускорить темпы роста нефтедобычи.    читать дальше
.
02 июня 2022 года 19:34
Рынок акций РФ в четверг упал к 2340п по индексу Мосбиржи во главе с Северсталью из-за санкций Запада
Москва. 2 июня. Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне новых санкционных действий Запада против России, индекс Мосбиржи откатился к 2340 пунктам во главе с обновившими минимум с марта 2020 года бумагами "Северстали" (-15,3%), подпавшей под ограничения США; в то же время отскочила вверх нефть на новостях ОПЕК+ по квотам и сохранении участия России в сделке нефтяного альянса.    читать дальше
.
02 июня 2022 года 19:03
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 3 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - выходные дни на биржах Великобритании, Китая и Гонконга; - торговый баланс...    читать дальше
.
02 июня 2022 года 18:57
"Финам" понизил целевую цену акций Medtronic до $115,8
"Финам" понизил целевую цену акций Medtronic PLC до $115,8, сохранив рекомендацию "покупать" на июнь 2023г. Потенциал роста составляет 18,4%, говорится в материале инвесткомпании. "Гигант медтеха Medtronic известен революционными разработками - создал хирургических роботов, применяемых в...    читать дальше
.
02 июня 2022 года 18:30
Рынок акций США может возобновить рост в ближайшей перспективе - "Открытие Инвестиции"
Рынок акций США может возобновить рост в ближайшей перспективе, полагает аналитик "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. "S&P 500 в первой половине торговой сессии четверга, 2 июня, колебался в небольшом минусе после двух дней неглубокой коррекции, которая последовала за мощным ростом из области...    читать дальше
.
02 июня 2022 года 18:05
"Финам" рекомендует "держать" акции Walt Disney с прогнозной ценой $115,3
"Финам" рекомендует "держать" акции Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $115,3 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 10,5% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Компания Disney представила достаточно сильный отчет по итогам второго...    читать дальше
.
02 июня 2022 года 17:44
Цена акций Wells Fargo может вырасти на 10-15% в краткосрочной перспективе - BCS Express
Котировки акций Wells Fargo & Co. могут вырасти на 10-15% в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Wells Fargo - на данный момент наиболее интересный вариант среди крупных американских банков для поиска покупок на отскок. Несмотря на неудовлетворительный отчет...    читать дальше
.
02 июня 2022 года 17:00
Рубль, вероятно, уйдет выше 62,5 руб./$1 - BCS Express
Вероятен выход курса рубля вверх из диапазона 60,5-62,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагают аналитики BCS Express. "Российский валютный рынок на какое-то время стабилизировался, а рубль нашел равновесный курс, соответствующий диапазону предыдущих нескольких сессий: 60,5-62,5 руб./$1....    читать дальше
.
02 июня 2022 года 16:39
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ciena
инам" подтверждает рекомендацию "покупать" и прогнозную стоимость на уровне $82,8 за штуку для акций Ciena Corp., ориентируясь в своих оценках на долгосрочные перспективы бизнеса, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной...    читать дальше
.
02 июня 2022 года 16:19
Инвесторам по-прежнему сложно найти поводы для покупок на рынке акций РФ - "Велес Капитал"
Инвесторам на российском рынке акций по-прежнему сложно найти поводы для покупок, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Настроения на зарубежных фондовых площадках в четверг были склонны к улучшению, но российский рынок акций на этот раз...    читать дальше
.
02 июня 2022 года 15:59
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Meituan
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайской интернет-компании Meituan с прогнозной стоимостью 190,1 гонконгского доллара (HKD), сообщается в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Ксения Лапшина отмечает, что по итогам 1К22 Meituan отчиталась о росте совокупной выручки...    читать дальше
.
02 июня 2022 года 15:40
Рубль дешевеет к доллару и евро в ожидании решения ОПЕК+ относительно увеличения нефтедобычи
Москва. 2 июня. Доллар США и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения котировок нефти и в ожидании новых стимулов к более существенному движению.    читать дальше
.
02 июня 2022 года 15:37
Коррекция котировок "черного золота" будет непродолжительной - "Фридом Финанс"
Коррекция вниз котировок "черного золота" будет непродолжительной, стоимость барреля нефти марки Brent вернется к $120, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Котировки нефти марки Brent снижаются на торгах в четверг на фоне ожидания того, что члены ОПЕК+ могут договориться об...    читать дальше
.
02 июня 2022 года 15:16
Вероятна коррекция цены акций Salesforce в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятно начало коррекции вниз цены акций Salesforce Inc. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки Salesforce выросли на 10% на фоне выхода отчетности за первый квартал 2023 финансового года. Мы считаем рост стоимости акций компании чрезмерным, поскольку...    читать дальше
.
02 июня 2022 года 14:57
S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4060-4120п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 4060-4120 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "После ралли прошлой торговой недели S&P 500 опустился до уровня краткосрочной поддержки в 4100 пунктов. Индикатор RSI находится в пределах нейтральной зоны,...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.