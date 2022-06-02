"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Meituan

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайской интернет-компании Meituan с прогнозной стоимостью 190,1 гонконгского доллара (HKD), сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Ксения Лапшина отмечает, что по итогам 1К22 Meituan отчиталась о росте совокупной выручки на 25% г/г (до 46,3 млрд юаней). Темпы роста несколько замедлились по сравнению с 31% г/г в 4К21 в основном по причине высокой базы прошлого года и локдауна в Китае.

Пока Meituan находится на стадии активного роста, она вынуждена увеличивать операционные затраты для расширения своего бизнеса, обращает внимание эксперт. За отчетный квартал операционные затраты росли опережающими темпами по сравнению с выручкой: на 26% г/г увеличились затраты на маркетинг и продажи, на 40% г/г выросли затраты на исследования и разработки и на 33% г/г расширились общие и административные затраты. Это негативно отразилось на прибыльности.

Топ-менеджмент эмитента выражает уверенность, что после завершения локдауна внутреннее потребление достаточно быстро восстановится, и бизнес вернется к прошлогодним темпам роста. Meituan намерена активно сотрудничать с местными органами власти, особенно в области туризма, чтобы способствовать восстановлению потребления.

"Мы ожидаем, что результаты второго квартала будут близки к первому ввиду того, что в апреле и мае действовали ограничения и только в июне страна начнет возвращаться к привычному образу жизни. А начиная со второго полугодия ждем от компании сильных результатов", - указывает Лапшина.

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