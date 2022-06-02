Рубль дешевеет к доллару и евро в ожидании решения ОПЕК+ относительно увеличения нефтедобычи

Москва. 2 июня. Доллар США и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения котировок нефти и в ожидании новых стимулов к более существенному движению.

Курс доллара США составил 61,61 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,16 руб./EUR1, подорожав на 77,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,03 копейки - до 63,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в ожидании новых стимулов к движению. В четверг состоится министерская встреча стран ОПЕК+. Незадолго до встречи пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Страны ОПЕК+ в настоящее время обсуждают увеличение нефтедобычи в июле на 650 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо ранее планировавшихся 432 тыс. б/с, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По словам двух собеседников агентства, такой вариант вполне вероятен. В этом случае Саудовская Аравия, например, сможет увеличить свою добычу еще на 50 тыс. б/с.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,9 млн баррелей в сутки, прогнозировавшихся месяц назад, ранее сообщили "Интерфаксу" источники.

В учет прогноза брались инфляция, российско-украинский конфликт, пандемия COVID-19 в Азии, высвобождение стратегических запасов странами-потребителями и другие факторы.

Один из источников FT отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ изучали возможность объявить о своем намерении увеличить добычу на заседании ОПЕК+ в четверг, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.

В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление президента США Джо Байдена, который допустил, что Европа может продолжить закупать нефть из России, но по сниженной цене, на фоне санкций и поинтересовались, видят ли в Кремле риски критического снижения цен на сырье из-за внешнего давления.

"Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий", - сказал Песков.

"В Европе думают о дальнейших ограничениях на покупки российской нефти, при этом идет интенсивное обсуждение того, как можно было бы продолжить закупать эту нефть, но по ограниченным ценам. (...) Чтобы она продавалась по значительно более низкой цене, чем та, которая формируется рынком в настоящий момент", - тем временем, сказал Байден в ходе выступления в Белом доме, дополнительных подробностей он не предоставил.

Ранее на этой неделе лидеры стран ЕС согласовали эмбарго на нефть, поставляемую из РФ по морю. Кроме того, ряд стран, в частности, ФРГ, заявляли, что откажутся и от поступающей по трубопроводам российской нефти. Планируется, что в итоге все эти меры затронут порядка 90% импортируемой странами Евросоюза нефти из РФ.

Цены на нефть теряют более 2,5% на торгах в четверг перед встречей министров стран ОПЕК+.

Падению рынка способствовало сообщение Financial Times о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу в случае существенного снижения производства нефти в России из-за санкций. Один из источников газеты отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ изучали возможность объявить о планах наращивания добычи на заседании ОПЕК+ в четверг, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 МСК в четверг составляет $113,29 за баррель, что на 2,58% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $112,11 за баррель, что на 2,73% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как пишет FT, Эр-Рияд отказывался идти навстречу призывам США об увеличении добычи в условиях резкого роста цен на нефть, считая необходимым иметь свободные резервные мощности на случай дальнейшего усиления глобального энергетического кризиса.

Однако за последнее время вероятность дефицита нефти на мировом рынке выросла, поскольку страны Евросоюза приняли решение ограничить импорт энергоресурсов из РФ и ввести запрет на страхование танкеров с российской нефтью. В связи с этим Саудовская Аравия приняла решение изменить свою позицию и принять меры, чтобы успокоить рынок, отмечает FT.

"Саудовская Аравия осознает риски и понимает, что не в ее интересах терять контроль за ценами на нефть", - заявил источник газеты.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году до 1,4 млн б/с с 1,9 млн б/с, прогнозировавшихся месяц назад, сообщили "Интерфаксу" источники.

"Российская валюта остается крепкой, не поддавшись недавнему давлению со стороны желающих закупиться дешевым долларом. Спекулятивный интерес быстро угас - видимо, на осознании того, что предел роста курса рубля еще не достигнут. Впрочем, учитывая масштабы предыдущего падения, сам факт торговли над уровнем 60 руб./$1 уже приносит доллару некоторое облегчение. По мере приближения заседания Банка России, которое состоится чуть больше, чем через неделю, разрастаются спекуляции на тему, как минимум, временного перелома восходящей траектории "россиянина". Дальнейшее снижение ставки регулятором вполне способно оказать давление на рубль, особенно если будет сопровождаться намеками на продолжение снижения стоимости заимствований. Однако для закрепления эффекта от властей потребуется дополнительный шаг в виде более значимых послаблений валютного контроля, поскольку показатели импорта и экспорта продолжают подыгрывать рублю", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Вчера рубль продолжил постепенно дорожать к доллару США и завершил день вблизи отметки 61 руб./$1. В то же время относительно евро рубль ослаб почти на 3% - до 64,4 руб./EUR1 за счет роста кросс-курса пары "евро-доллар" на локальном рынке до 1,05 и сужения его спреда к курсу на глобальном рынке, составляющему примерно 1,07. Объемы торгов по паре "евро-рубль" упали до примерно 100 млрд руб. в день, хотя еще недавно были в полтора-два раза выше. Похоже, что с началом нового месяца сократились продажи евро, связанные с расчетами за газ. Сегодня в центре внимания - заседание ОПЕК+, рынок интересуют перспективы ускоренного наращивания добычи отдельными участниками альянса с целью компенсации более низкой, чем планировалось, добычи России", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 10,91%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 11,06% годовых, ставка на срок 1 месяца опустилась на 8 б.п. - до 11,13% годовых. Ставка на срок 3 месяца увеличилась на 5 б.п. - до 11,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 4 б.п. - до 11,09% годовых.