Коррекция котировок "черного золота" будет непродолжительной - "Фридом Финанс"

Коррекция вниз котировок "черного золота" будет непродолжительной, стоимость барреля нефти марки Brent вернется к $120, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Котировки нефти марки Brent снижаются на торгах в четверг на фоне ожидания того, что члены ОПЕК+ могут договориться об увеличении добычи на 432 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия заявила о готовности нарастить производство в случае падения нефтедобычи в России. Однако мы считаем, что коррекция мировых цен на "черное золото" будет непродолжительной и скоро цена на нефть марки Brent вернется к $120 за баррель", - пишут эксперты в комментарии.

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