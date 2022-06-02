Вероятна коррекция цены акций Salesforce в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно начало коррекции вниз цены акций Salesforce Inc. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки Salesforce выросли на 10% на фоне выхода отчетности за первый квартал 2023 финансового года. Мы считаем рост стоимости акций компании чрезмерным, поскольку ориентир по прибыли на 2023 ф.г. всего на 2% выше консенсус-прогноза аналитиков. В скором времени ожидаем небольшой коррекции котировок бумаг эмитента", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.