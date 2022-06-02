"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Аэрофлота с целью 23,3 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Аэрофлота" с целью 32,3 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Потенциал инвестидеи: 15,1%, стоп-приказ: 31,3 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что после начала спецоперации на Украине у "Аэрофлота" более чем на 70% сократилась маршрутная сеть, что привело к снижению пассажиропотока. В дополнение Великобритания в конце мая ввела санкции в отношении авиакомпании, в рамках которых "Аэрофлот" не сможет использовать или продать свои слоты в аэропортах Великобритании. Данные факторы окажут негативное влияние на деятельность и операционные показатели компании в ближайшие отчетные периоды, считают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения акции продолжают торговаться в рамках нисходящего тренда, несколько попыток отскока оказались безуспешными. Идея на снижение бумаги с целью 23,3 руб. При продаже на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 31,3 руб. риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,07", - указывают стратеги инвесткомпании.

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