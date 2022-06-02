ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 10% на заседании 10 июня - Росбанк

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 10% годовых на заседании 10 июня, отмечается в комментарии Росбанка.

Эксперты банка указывают, что в период c 21 по 27 мая индекс потребительских цен не изменился после символической дефляции неделей ранее, что удержало расчетную оценку годовой инфляции у отметки 17,4% г/г. Инфляция по итогам мая (финальный релиз ожидается 8 июня), исходя из недельных точек, складывается на уровне 0,15-0,20% м/м, закрепляя годовую оценку аналитиков в пределах 17,3-17,4% г/г.

"Основным сдерживающим фактором недельной инфляции выступил продолжающийся обвал цен на сезонные фрукты и овощи (общий вклад в недельную оценку составил -0,2 п.п.), однако в составе потребительской корзины продолжился рост цен на многие несезонные продовольственные и непродовольственные товары, особенно в сегменте бытовой химии. Для Банка России текущий инфляционный тренд сохраняет благоприятный фон для дальнейшего понижения ключевой ставки: на предстоящем (плановом) заседании мы ожидаем от регулятора выбор в пользу ее снижения на 100 б.п. (до 10% годовых)", - пишут стратеги банка.

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