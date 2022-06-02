Рынок акций РФ утром просел к 2350п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью

Москва. 2 июня. Рынок акций РФ утром в четверг снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent просела ниже $114 за баррель); индекс Мосбиржи откатился в район 2350 пунктов во главе с бумагами "РусГидро".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2351,41 пункта (-1%), индекс РТС - 1199,85 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

Доллар подрос до 61,66 рубля (+0,38 рубля), на старте торгов курс падал ниже 60,9 руб./$1.

Подешевели акции "РусГидро" (-3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%).

Снижение ВВП РФ в апреле 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 3,0% в годовом сравнении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Рост ВВП РФ по итогам января-апреля 2022 года министерство оценило на уровне 1,7% в годовом сравнении.

Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса на фоне беспрецедентного санкционного давления, отметило Минэкономразвития.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать слабо негативным. Азиатские индексы демонстрируют неуверенность, нефть дешевеет, как и большинство металлов. Инвесторы продолжают тревожиться из-за ожиданий активного роста процентных ставок и последующего спада в мировой экономике. От российского рынка можно ожидать снижения, как и некоторой слабости от российского рубля.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, ввиду дефицита факторов, способных поддержать рынок акций РФ, и негативного внешнего фона индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 2300 пунктов.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что откат нефти потянул за собой вниз рынок акций РФ.

Все внимание приковано к нефти - в четверг пройдет плановая министерская встреча участников ОПЕК+, на которой будет обсуждаться вопрос добычи. В СМИ прошла информация, что Саудовская Аравия готова нарастить собственную добычу в том случае, если России из-за санкций придется ее серьезно сократить. Это и стало причиной отката нефти Brent от сильного сопротивления $120 за баррель.

Сейчас технической поддержкой для нефти выступает район $112, а в случае его пробоя котировки могут откатиться в район $105 за баррель Brent. С учетом того, что акции нефтяных компаний не росли даже при нефти выше $120 за баррель, текущие цены придают нисходящий импульс всему рынку акций РФ.

Но в целом ситуация не меняется: рынок по-прежнему остается в безыдейном боковике с размытыми границами 2200-2500 пунктов по индексу МосБиржи. Пока нет причин для выхода из этого боковика.

Многое для рынка акций будет зависеть от динамики рубля, которая краткосрочно мало предсказуема и полностью зависит от объемов продаж валютной выручки. С 1 июня на валютном рынке разрешены "плечи", что может повысить амплитуду колебаний рубля при появлении информационных поводов или пробоях сильных уровней поддержки/сопротивления. Пока складывается впечатление, что рубль в паре с долларом намерен залечь в боковик чуть выше отметки 60 руб./$1. В середине месяца, если не произойдет политических потрясений, можно ждать очередной волны укрепления российской валюты на налоговом периоде и пике расчетов "недружественных стран" за газ, полагает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, давление на нефть оказывает сильный доллар США и сокращение длинных позиций перед очередным заседанием ОПЕК+. Фьючерсы на Brent оказались ниже $115 за баррель, что выглядит чрезмерным откатом, с учетом сохраняющихся дисбалансов в пользу спроса. Снятие антиковидных ограничений в Китае и высокий автомобильный сезон в США будут способствовать сохранению дефицита в ближайшие недели, поэтому дальнейшее снижение выглядит не вполне оправданным.

Производители ОПЕК+ могут вновь повысить производственные квоты на 432 тыс. б/с, но фактически на рынок в лучшем случае может прийти 150-200 тыс. б/с. В апреле отставание фактической добычи от цели уже составляло 2,7 млн б/с.

Однако на этой неделе The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на неназванные источники, что некоторые члены ОПЕК+ начали задумываться о том, чтобы освободить Россию от производственных квот в рамках сделки. Это заставило насторожиться участников рынка и могло подстегнуть сокращение длинных позиций перед очередной встречей.

Агентство Reuters сообщает, что его источники в организации не подтверждают обсуждение этой темы. На встрече технического комитета в среду такой вопрос не поднимался. Даже если в кулуарах подобные беседы ведутся, то на встрече в четверг этот вопрос вряд ли будет поднят.

Исключения из квот в рамках сделки ОПЕК+ уже имеют подсанкционные Иран и Венесуэла, а также раздираемая внутриполитическим конфликтом Ливия. Страны не могут в полной мере контролировать собственную добычу, поэтому им позволили оставаться за контуром сделки. По сравнению с Россией это небольшие добытчики: их совокупная добыча на текущий момент не превышает 5 млн б/с, в то время как Россия добывает более 10 млн б/с. Политический вес РФ в альянсе гораздо выше. Кроме того, Россия имеет возможность перенаправить свой экспорт в Азию, чтобы избежать падения производства, полагает эксперт.

Скорее всего, официального исключения России из сделки не произойдет. Добытчики из Персидского залива предпочтут сохранить хорошие отношения с партнером по альянсу, тем более что активно увеличивать добычу можно будет уже в конце года, когда квоты будут расширены до максимального уровня, считает Галактионов.

По оценке главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, на рынке акций РФ в четверг после локальной коррекции могут вновь активизироваться покупки, в результате чего индекс МосБиржи предпримет попытку выхода выше 2400 пунктов. Основным сценарием продолжает оставаться подъем российского рынка с возможностью выхода в район 2550 пунктов. Отменой данного сценария может послужить уход рынка под минимумы среды (ниже 2340 пунктов по индексу МосБиржи - прим. ИФ). В этом случае целью снижения станет отметка 2280 пунктов, считает аналитик.

Из макроэкономических событий интерес представляет отчет ADP о занятости в США, который даст рынкам предварительные ориентиры относительно официальных данных по рынку труда США, выходящих в пятницу. Плюс к этому игроки обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-0,8% на опасениях ужесточения ДКП Федрезервом. Негативным фактором для рынка стала сильная статистика о производственной активности в мае, повысившая вероятность более агрессивного роста ставок Федрезерва.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 56,1 пункта с апрельских 55,4 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 54,5 пункта, отмечает Trading Economics.

В пятницу выйдет ключевая статистика по американскому рынку труда. Аналитики ожидают, что она укажет на снижение безработицы в мае до 3,5% с апрельских 3,6%, а также зафиксирует рост числа рабочих мест на 325 тыс. после увеличения на 406 тыс. месяцем ранее.

Кроме того, с 1 июня Федрезерв начал сокращение объема активов на своем балансе, достигшего $9 трлн.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), в Европе динамикм смешанная (индекс FTSE просел на 1%, DAX, CAC40 растут на 0,6-0,7%), но вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Давление на рынки оказывают ожидания дальнейшего роста процентных ставок в США и ряде других стран, а также увеличение числа заражений коронавирусом в АТР.

В Гонконге вновь вводятся жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости, тогда как в Шанхае они постепенно снимаются. Китай придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, которая предусматривает введение локдаунов, массовое тестирование и режим самоизоляции для тех, кто заразился коронавирусом или контактировал с тем, кто сдал положительный тест на COVID-19.

На нефтяном рынке в четверг цены снижаются на сигналах готовности Саудовской Аравии увеличить добычу - по информации газеты Financial Times, страна готова увеличить добычу в случае существенного снижения производства нефти в России из-за санкций.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $113,87 за баррель (-2,1% и +0,6% в среду), июльская цена WTI - $112,82 за баррель (-2,1% и +0,5% накануне).

"Саудовская Аравия осознает риски и понимает, что не в ее интересах терять контроль за ценами на нефть", - сообщил источник FT.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,9 млн б/с, прогнозировавшихся месяц назад, сообщили "Интерфаксу" источники.

В учет прогноза брались инфляция, российско-украинский конфликт, пандемия COVID-19 в Азии, высвобождение стратегических запасов странами-потребителями и другие факторы.

В четверг состоится сначала встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а затем - полноформатная министерская встреча.

Один из источников FT отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ изучали возможность объявить о своем намерении увеличить добычу на заседании ОПЕК+ в четверг, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-8,2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,5%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+5,3% и +7,7% "префы"), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,8%), Cian (MOEX: CIAN) (+4,4%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,2%), акции ОА (+2,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,9%, до 1,915 рубля).

Акции "Мосэнерго" поддержали новости, что совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2021 год в размере 0,22308 руб. на акцию (дивидендная отсечка установлена на 11 июля). Дивидендная доходность бумаг "Мосэнерго" с учетом цены бумаг на закрытие в среду (1,88 рубля) составляет 11,87%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,8 млрд рублей (из них 1,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,42 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 243,24 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").