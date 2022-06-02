Шанс на возврат котировок нефти выше $115/барр. пока остается - BCS Express

Шанс на возврат котировок нефти марки Brent выше $115 за баррель пока остается, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Нефть марки Brent несет потери на фоне сообщений о готовности Саудовской Аравии заместить объемы поставки энергоносителей из России, если санкционные барьеры продолжат расширяться. Сейчас очень много спекуляций на тему, что в моменте может приводить к значительным скачкам фьючерсов. Однако видится, что полностью перекрыть российские подсанкционные объемы не получится, а мировой дефицит так и останется, что лишь усугубит ценовую картину и инфляционную повестку, - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии. - Локальная слабость Brent, после фееричного подъема над $124 за баррель лишь сутки назад, рассматривается пока как техническое снятие перекупленности, а фундаментальные вводные послужили причиной отката стоимости контрактов. Шанс на возврат котировок нефти марки Brent выше $115 за баррель остается".

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