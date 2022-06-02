Переток денег с депозитов на фондовый рынок РФ приведет к его росту в ближайшие кварталы - "Солид Брокер"

Переток денег с банковских депозитов на фондовый рынок РФ приведет к росту котировок акций в ближайшие кварталы, полагают аналитики "Солид Брокер".

Эксперты отмечают, что на рынке банковских депозитов происходит ожидаемое событие - снижение ставок по вкладам вследствие снижения ключевой ставки. Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках ушла ниже 10% годовых, после того как Банк России 26 мая снизил внепланово ставку до 11%. Снижение индекса доходности вкладов в топ-50 банков составило 0,44-1,59 п. п. Средняя рыночная ставка по депозитам на три месяца составляет 9,95%, на шесть месяцев - 9,69%, на год - 9,21%.

"Нужно понимать, что большинство депозитов, которые население брало в начале марта под высокие ставки, уже сейчас заканчиваются. Ставки по депозитам будут и дальше снижаться, т.к. ЦБ РФ дал четкий сигнал по дальнейшему снижению ключевой ставки. Такой расклад может сыграть на руку фондовому рынку. Доходности по облигациям сейчас заметно выше новых банковских вкладов, а отдельные эмитенты выплачивают довольно большие дивиденды (как "Газпром", например). Поэтому на наш взгляд, переток денег с вкладов на фондовый рынок вновь возобновится и приведет к его росту в ближайшие кварталы", - говорится в комментарии.

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