Вероятен умеренный рост цен ОФЗ на торгах в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение умеренного роста цен рублевых гособлигаций на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Обозначенная нами цель по доходности 10-летних ОФЗ на уровне 8,5% может быть достигнута ранее, чем в декабре текущего года", - указывает аналитик в комментарии.

Структурный профицит ликвидности в банковском секторе к началу июня восстановился до 2 трлн руб. и в ближайшие месяцы может продолжить рост. В результате снижения спроса на ликвидность со стороны банков дисконт в ставках по депозитам к ключевой ставке растет, что повышает привлекательность ОФЗ по сравнению с депозитами и стимулирует приток средств на рынок облигаций, констатирует эксперт.

"Также в качестве фактора поддержки спроса на ОФЗ мы отмечаем намерения российских властей по стимулирование девалютизации экономики и финансового сектора. В частности, обсуждается введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. Такая политика приведет к повышению спроса на рублевые инструменты. При этом Минфин РФ в этом году планирует погашение обращающихся ОФЗ на 1 трлн руб. и не намерен размещать новый госдолг. Дефицит рублевых инструментов в ближайшее время будет поддерживать спрос на ОФЗ", - пишет Монастыршин.

"Согласно данным Росстата, c 21 по 27 мая 2022 года потребительские цены не изменились. В годовом выражении инфляция снизилась до 17,35% г/г. Также мы обращаем внимание на статистику по сокращению оборота розничной торговли РФ в апреле на 9,7% г/г и на 11,3% м/м. В марте, когда на потребительском рынке наблюдался ажиотажный спрос, оборот розничной торговли увеличился на 2,2% (что оказалось значительно ниже консенсуса, который предполагал рост на 9,1%). Последняя статистика усиливает вероятность снижения ключевой ставки в июне-июле", - отмечает аналитик ПСБ.

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