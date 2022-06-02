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02 июня 2022 года 10:35

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также затянувшегося согласования Евросоюзом нового, шестого по счету, пакета антироссийских санкций, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, хотя начали сессию ростом. Парадоксальным образом, негативным фактором для рынка стала сильная статистика о производственной активности, поскольку, по мнению инвесторов, она повысила вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. Как стало известно в среду, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 56,1 пункта с апрельских 55,4 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 54,5 пункта.

В пятницу выйдет ключевая статистика по американскому рынку труда. Аналитики ожидают, что она укажет на снижение безработицы в мае до 3,5% с апрельских 3,6%, а также зафиксирует рост числа рабочих мест на 325 тыс. после увеличения на 406 тыс. месяцем ранее.

Кроме того, с 1 июня Федеральная резервная система начинает сокращение объема активов на своем балансе, достигшего $9 трлн.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в четверг демонстрируют смешанную динамику. Некоторое давление на рынки оказывают ожидания дальнейшего роста процентных ставок в США и ряде других стран, а также увеличение числа заражений коронавирусом в АТР. В Гонконге вновь вводятся жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости, тогда как в Шанхае они постепенно снимаются. Китай придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, которая предусматривает введение локдаунов, массовое тестирование и режим самоизоляции для тех, кто заразился коронавирусом или контактировал с тем, кто сдал положительный тест на COVID-19.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,13%. Китайский Shanghai Composite к 8:25 мск поднялся на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск падает на 1,2%. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1%. Розничные продажи в Австралии увеличились на 0,9% в помесячном выражении и достигли рекордного значения. Рост показателя зафиксирован четвертый месяц подряд.

В свою очередь цены на нефть опускаются в четверг на информации газеты Financial Times о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу в случае существенного снижения производства нефти в России из-за санкций. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК в четверг составила $114,22 за баррель, что на 1,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,6%, до $116,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $113,05 за баррель, что на 1,92% ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась 0,5%, до $115,26 за баррель.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,9 млн б/с, прогнозировавшихся месяц назад, сообщили "Интерфаксу" источники. В учет прогноза брались инфляция, российско-украинский конфликт, пандемия COVID-19 в Азии, высвобождение стратегических запасов странами-потребителями и другие факторы. В четверг состоится сначала встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а затем - полноформатная министерская встреча. Один из источников FT отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ изучали возможность объявить о своем намерении увеличить добычу на заседании ОПЕК+ в четверг, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла почти в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 12,793 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,791 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 июня вырос на 0,18% по отношению к вторнику и составил 105,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,2%, поднявшись до 760,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (+2,9%), "Башнефть-07" (+1,34%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,66%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-1,93%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,46%) и "БКЕ-001Р-03" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЕАБР полностью разместил биржевые облигации серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. ЕАБР дважды переносил техническое размещение займа - сначала с 26 на 27 мая, а затем с 27 мая на неназванный срок, спустя несколько дней ЕАБР сообщил о размещении 1 июня. В первоначально запланированную дату размещения (26 мая) Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых. Ставки купонов в день техразмещения были снижены до 11,5% годовых с первоначально установленных 11,75% годовых. Ставка установлена до погашения, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 мая за один час без премаркетинга.

АО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) установило премию к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 1,75%. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 31 мая до 15:00 МСК 1 июня. Book building проходил по спреду к ключевой ставке. Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ, рассчитываемой каждый день, плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. Размещение проходит среди квалифицированных инвесторов, при размещении минимальный объем заявки - 1,4 млн рублей. Техразмещение запланировано на 3 июня.

АО "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-002Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 11,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,72% годовых. Сбор заявок прошел 31 мая. Техразмещение запланировано на 8 июня.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-П-03 на уровне 12,5% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск на 5 млрд рублей в июне 2020 года по ставке 7,5% годовых до оферты с исполнением 15 июня 2022 года.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолт по выплате купонного дохода за 7-й период по облигациям серии 002Р-01 на сумму 3,454 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

ООО "Калита" (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) допустило технический дефолт при выплате 21-го купона по облигациям серии 001Р-02 на сумму 3,204 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Ранее компания уже допустила дефолт по выплате 20-го купона данного выпуска. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Купоны по всем выпускам ежемесячные.


Опубликовано: /Финмаркет/
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