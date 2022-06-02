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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции Магнита наиболее интересны в секторе ритейла - "ВТБ Мои Инвестиции"
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02 июня 2022 года 10:45

Акции Магнита наиболее интересны в секторе ритейла - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "Магнита" наиболее интересны среди российских ритейлеров, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Оборот розничной торговли в РФ в апреле снизился на 9,7% г/г. При этом продовольственная розница сократилась на 1,3% г/г, непродовольственная - на 16,8% г/г. Цифры подтверждают большую устойчивость бизнес-показателей продуктового ретейла к шокам на фоне меньшей эластичности спроса на товары первой необходимости. Отдаём предпочтение компаниям этого сегмента - "Магнит" входит в ТОП-10 акций России. Индексация соцвыплат и пенсий на 10% с 1 июня поддержит потребительские расходы населения", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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