Акции Магнита наиболее интересны в секторе ритейла - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "Магнита" наиболее интересны среди российских ритейлеров, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Оборот розничной торговли в РФ в апреле снизился на 9,7% г/г. При этом продовольственная розница сократилась на 1,3% г/г, непродовольственная - на 16,8% г/г. Цифры подтверждают большую устойчивость бизнес-показателей продуктового ретейла к шокам на фоне меньшей эластичности спроса на товары первой необходимости. Отдаём предпочтение компаниям этого сегмента - "Магнит" входит в ТОП-10 акций России. Индексация соцвыплат и пенсий на 10% с 1 июня поддержит потребительские расходы населения", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

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