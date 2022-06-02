Явных сигналов для направленной динамики рубля в текущий момент нет - ПСБ

Явных сигналов для направленной динамики курса рубля в текущий момент нет, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы считаем, что в случае пониженной торговой активности курс доллара в четверг может остаться в диапазоне 60-62 руб./$1. Явных технических и конъюнктурных сигналов к направленной динамике на данный момент не наблюдаем", - пишет эксперт в комментарии.

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