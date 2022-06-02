Возможно умеренное снижение индекса Мосбиржи в четверг утром - "Алго Капитал"

Возможно умеренное снижение индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг в связи с заметным ухудшением внешнего фона, в основном выразившемся в падении нефтяных котировок, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Открытие пройдет с несущественным отклонением или же с понижением в пределах 1%, в диапазоне 2350-2380 пунктов, указывает эксперт в комментарии. В качестве ближайших поддержек для индекса Мосбиржи выступят уровни 2340, 2320 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2420 пунктов, отмечает Манжос.

Также аналитик обращает внимание, что во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России могут оказать важные внешнеполитические новости. Среди многочисленной иностранной статистики максимальную практическую значимость, по его мнению, будет иметь публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:00 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.