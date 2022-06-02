Период боковой консолидации индекса Мосбиржи может быть продолжительным - BCS Express

Период боковой консолидации индекса Мосбиржи в границах текущего диапазона может быть продолжительным, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в среду показал положительный результат, индекс Мосбиржи поднялся на 0,8% (к 2370 пунктам). При этом объемы торгов остались относительно низкими, а большую часть сессии индекс колебался в пределах 15 пунктов. Так что выраженной и устойчивой динамики пока не наблюдается, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Текущая картина на графике индекса Мосбиржи характерна для стандартной фазы боковика. Этот период может быть достаточно продолжительным. Сигналом о формировании тренда станет пробой одной из границ торгового диапазона. Его границы остаются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления с конца апреля: область 2165-2235 пунктов снизу, сверху - уровни 2460-2500 пунктов. Пока не произошло выхода из этого коридора, сценарий боковой консолидации остается в силе".

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