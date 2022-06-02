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02 июня 2022 года 09:05

Уолл-стрит закрылась в минусе в среду на опасениях ужесточения ДКП

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду. Фондовые индексы крупнейших государств АТР преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, хотя начали сессию ростом.

Парадоксальным образом, негативным фактором для рынка стала сильная статистика о производственной активности, поскольку, по мнению инвесторов, она повысила вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федрезерва.

Как стало известно в среду, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 56,1 пункта с апрельских 55,4 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 54,5 пункта, отмечает Trading Economics.

В пятницу выйдет ключевая статистика по американскому рынку труда. Аналитики ожидают, что она укажет на снижение безработицы в мае до 3,5% с апрельских 3,6%, а также зафиксирует рост числа рабочих мест на 325 тыс. после увеличения на 406 тыс. месяцем ранее.

"Есть некая ирония в том, что давление на американский рынок акций может усилиться, если статданные укажут на продолжающийся активный рост экономики США и поднимут доходность гособлигаций до максимумов текущего цикла", - отметили аналитики Saxo Bank.

Кроме того, 1 июня Федеральная резервная система начнет сокращение объема активов на своем балансе, достигшего $9 трлн.

"Неопределенность в отношении возможных последствий "количественного ужесточения" Федрезерва, которое достигнет полной силы через три месяца, также может сказаться на настроениях рынка", - полагают эксперты Saxo Bank.

Акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) завершили торги в среду ростом почти на 10% после того, как поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в первом квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль почти в 17 раз, но улучшил годовой прогноз.

Рыночная стоимость HP Inc. (SPB: HPQ) повысилась на 3,9%. Компания увеличила выручку в минувшем квартале и улучшила годовой прогноз по прибыли на текущий финансовый год.

Цена бумаг Capri Holdings (SPB: CPRI), владеющей модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, выросла на 1,1%. Компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом финквартале благодаря росту выручки почти на 25%.

Котировки бумаг строительной компании Hovnanian Enterprises Inc. подскочили на 11% благодаря новости о росте скорректированной прибыли в минувшем финквартале более чем в три раза в годовом выражении.

Капитализация авиакомпании Delta Air Lines (SPB: DAL) упала на 5,2%, хотя ранее компания сообщила, что ожидает восстановления выручки во втором квартале 2022 года до уровня, соответствующего аналогичному периоду доковидного 2019 года.

Акции другого авиаперевозчика Spirit Airlines (SPB: SAVE) снизились в цене на 3,1%. Фирма Institutional Shareholder Services Inc., оказывающая консалтинговые услуги акционерам крупных компаний, рекомендовала акционерам Spirit проголосовать против сделки с Frontier Group Holdings Inc., несмотря на рекомендацию совета директоров поддержать сделку.

По мнению ISS, акционерам Spirit следует отклонить предложение Frontier, чтобы заставить совет директоров вступить в более серьезные переговоры с JetBlue Airways Corp.

Бумаги JetBlue подешевели на 4,7%, акции Frontier - на 5,3%.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,54% - до 32813,23 пункта.

Акции Salesforce стали единоличным лидером роста среди компонентов индекса, поскольку кроме них ни одни бумаги не выросли более чем на 1%. В числе лидеров снижения оказались бумаги Walmart Inc. (SPB: WMT) (-2,5%), 3M Co. (SPB: MMM) (-1,9%) и American Express Co. (SPB: AXP) (-1,8%).

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,75% - до 4101,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,72% и составил 11994,46 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг, за исключением китайского индикатора.

Давление на рынки оказывают ожидания дальнейшего роста процентных ставок в США и ряде других стран, а также увеличение числа заражений коронавирусом в АТР.

В Гонконге вновь вводятся жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости, тогда как в Шанхае они постепенно снимаются. Китай придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, которая предусматривает введение локдаунов, массовое тестирование и режим самоизоляции для тех, кто заразился коронавирусом или контактировал с тем, кто сдал положительный тест на COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:18 мск опустился на 0,29%.

В лидерах падения находятся акции Fujitsu Ltd. (-4,7%), Astellas Pharma Inc. (-4,1%) и M3 Inc. (-3,4%).

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group уменьшилась на 0,1%, производителя потребительской электроники Sony - на 3%.

Тем временем акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing выросли на 2,4%.

Китайский Shanghai Composite к 8:25 мск поднялся на 0,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,8%.

В число лидеров падения на торгах в Гонконге входят акции CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-6,8%), Longfor Group Holdings Ltd. (-5,2%) и Anta Sports Products Ltd. (-5,1%).

Акции интернет-гиганта Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. теряют в цене 3,2%. Цена акций производителя электромобилей BYD Co. Ltd. опустилась на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск снижается на 1,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - также на 1,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1%.

Розничные продажи в Австралии увеличились на 0,9% в помесячном выражении и достигли рекордного значения, свидетельствуют официальные статистические данные. Рост показателя зафиксирован четвертый месяц подряд.

Экспорт товаров и услуг из Австралии вырос на 1% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув нового рекорда на уровне 50,38 млрд австралийских долларов ($36,05 млрд).

Импорт в Австралию сократился на 0,7% в помесячном выражении, до 39,88 млрд австралийских долларов на фоне геополитических рисков и проблем в цепочках поставок из-за вспышек коронавируса в Китае.

Профицит торгового баланса страны в апреле увеличился до 10,50 млрд австралийских долларов против 9,74 млрд австралийских долларов месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 9,3 млрд австралийских долларов, согласно Trading Economics.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto теряют 0,7% и 2,1% соответственно.

Цены на нефть опускаются в четверг на информации газеты Financial Times о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу в случае существенного снижения производства нефти в России из-за санкций.

"Саудовская Аравия осознает риски и понимает, что не в ее интересах терять контроль за ценами на нефть", - сообщил источник FT.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $114,16 за баррель, что на $2,13 (1,83%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,69 (0,6%), до $116,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,05 за баррель, что на $2,21 (1,92%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась $0,59 (0,5%), до $115,26 за баррель.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,9 млн б/с, прогнозировавшихся месяц назад, сообщили "Интерфаксу" источники.

В учет прогноза брались инфляция, российско-украинский конфликт, пандемия COVID-19 в Азии, высвобождение стратегических запасов странами-потребителями и другие факторы.

В четверг состоится сначала встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а затем - полноформатная министерская встреча.

Один из источников FT отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ изучали возможность объявить о своем намерении увеличить добычу на заседании ОПЕК+ в четверг, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.

"Возможные темпы снижения цен на нефть будут зависеть от того, насколько крупный объем резервных мощностей смогут задействовать страны ОПЕК, без того чтобы полностью повернуться спиной к России", - говорит управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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