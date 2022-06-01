Возможно укрепление рубля до 60 руб./$1 в среду - ПСБ

Возможно инерционное укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 60 руб./$1 на торгах в среду, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Отметим, что в обзоре ЦБ по финстабильности за первый квартал 2022 года, регулятор подчеркнул, что в стране принимаются активные меры по девалютизации, а послабления валютного контроля пока расширяться не будут, что говорит о том, что рубль в среднесрочной перспективе вряд ли будет подвержен колебаниям, аналогичным концу февраля-начала марта", - указывает также эксперт в комментарии.

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