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01 июня 2022 года 10:32
Нейтральная динамика рынка ОФЗ сохранится в среду - ПСБ
Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Эксперт напоминает, что во вторник индекс цен гособлигаций RGBI практически не изменился. Инвесторы преимущественно продавали короткие гособлигации и покупали длинные. Доходность ОФЗ срочностью до 1 года выросла на 4-15 б.п., длинных снизилась на 2-7 б.п. Новости о согласовании ЕС шестого пакета санкций, предполагающего эмбарго на морские поставки российской нефти, не смогли оказать давления на рынок ОФЗ. "Негативное влияние сокращения закупок российской нефти со стороны ЕС на российский бюджет в последние месяцы компенсируется ростом нефтяных цен и перераспределением поставок в другие страны, - отмечает аналитик банка. - К тому же ограничения должны вступить в силу лишь через 6 месяцев. Во вторник ожидаем сохранения нейтральной динамики на рынке ОФЗ. При негативном внешнем фоне поддерживающим фактором выступают ожидания замедления инфляции в РФ и снижения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях". Монастыршин подчеркивает, что в условиях отсутствия первичного предложения ОФЗ новые корпоративные облигации первого эшелона пользуются высоким спросом. Закрытие книги заявок инвесторов на облигации Почта России БО-002P-01 объемом 10 млрд руб. 31 мая прошло со ставкой купона 11,40%, что на 40 б.п. ниже первоначального ориентира. Доходность первичного размещения содержит премию к G-кривой 204 б.п. На данном уровне эксперт ПСБ считает бумагу интересной для включения в портфель как с точки зрения фиксации высокой доходности на длинный срок (5 лет), так и в расчете на рост цены бумаги на вторичном рынке по мере снижения ключевой ставки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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