Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также согласования Евросоюзом нового, шестого по счету, пакета антироссийских санкций, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок, открывшийся во вторник после длинного уикенда, завершил сессию в минусе. Среди факторов, оказывающих давление на американский рынок акций, - опасения, что высокая инфляция начнет отрицательно сказываться на корпоративных прибылях, а также ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), которое, по мнению экспертов, может спровоцировать рецессию в экономике.

Американский президент Джо Байден во вторник провел встречу с председателем ФРС Джеромом Пауэллом и министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которой обсуждались перспективы экономики США и мировой экономики. По итогам встречи Байден заявил, что "не намерен вмешиваться в крайне важную работу" Федрезерва. "Они четко фокусируются на борьбе с инфляцией, так же, как и я", - сказал Байден.

В понедельник, когда американский рынок не работал (День памяти), член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выразил мнение, что Федрезерву следует поднимать ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) на каждом заседании до тех пор, пока инфляция в Штатах не начнет снижаться. Также Уоллер отметил, что в конце текущего года ставка может превысить нейтральный уровень, который, по его мнению, составляет 2,25-2,5%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не показывают единую динамику. Поддержку японскому рынку оказывают ослабления антиковидных ограничений, которые шаг за шагом продвигают страну к полному открытию, отмечают эксперты. Со среды Япония удвоила дневной лимит на количество въезжающих в страну людей - до 20 тыс. человек. Кроме того, посетители из ряда стран были освобождены от прохождения тестирования на коронавирус. Также правительство Японии объявило, что планирует с 10 июня возобновить прием иностранных туристов - впервые за два года. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,6%, до максимума более чем за месяц.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК снизился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,2% после того, как днем ранее достиг максимума более чем за полтора месяца. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК вырос на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,2%. Экономика Австралии в I квартале выросла на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев. Таким образом, ВВП страны повысился по итогам второго квартала подряд. При этом темпы подъема оказались выше прогнозов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали 0,5%, респонденты The Wall Street Journal - 0,6%.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после снижения 31 мая на фоне сообщений относительно новых санкций в отношении России и перспективы приостановки ее участия в сделке ОПЕК+. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в среду составила $116,63 за баррель, что на 0,89% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник августовский контракт подешевел на 1,7% - до $115,60 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $115,67 за баррель, что на 0,87% выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,35%, до $114,67 за баррель.

Страны Европейского союза в ночь на вторник согласовали шестой пакет санкций в отношении России, в который входит введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ морским путем. Как ожидается, он будет официально утвержден в ближайшие дни. Кроме того, Великобритания и Евросоюз согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщила Financial Times со ссылкой источники. Между тем некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,204 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,123 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 мая вырос на 0,16% по отношению к понедельнику и составил 105,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,18%, поднявшись до 759,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Магнит БО-002P-01" (+1,16%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,96%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,9%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,51%), "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,44%) и "РЖД-001P-20R" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-002Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 11,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 11,72% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 31 мая. Техразмещение запланировано на 8 июня.

ЕАБР 1 июня начнет техническое размещение биржевых облигаций серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. ЕАБР дважды переносил техническое размещение займа - сначала с 26 на 27 мая, а затем с 27 мая на неназванный срок. Сбор заявок на выпуск прошел 17 мая за один час без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,75% годовых. Ставки 2-10-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

ООО "РЕСО-лизинг" с 11:00 МСК 1 июня до 15:00 МСК 2 июня проведет сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска облигаций серии БО-02П-01 объемом не менее 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 350 базисных пунктов. Букбилдинг пройдет по спреду к ключевой ставке. Техразмещение запланировано на 7 июня.

"ДОМ.РФ ипотечный агент" 2 июня с 11:00 до 14:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ серии БО-001P-18 объемом 6,2 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 9,9 года (дата погашения 28 мая 2032 года), ожидаемая дюрация - около 3 лет. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка Банка России + премия не более 50 базисных пунктов. Купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца каждого года. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка. Техническое размещение запланировано на 3 июня.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 18,83% годовых. Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года сроком на 20 лет по ставке 16,8% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 33-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

Совкомбанк приобрел в рамках оферты 2 млн 366,437 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 23,66% выпуска. Совкомбанк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в мае 2019 года. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9% годовых, 9-12-го купонов - на уровне 6,6% годовых, 13-14-го купонов - 13% годовых, купоны квартальные.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило два дефолта - по выплате купонного дохода за 16-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также при выплате 5-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".